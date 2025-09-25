خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
في ذكرى ارتقاء سيد شهداء الأمة.. الضاحية تستعدّ لإحياء ليلة العروج

2025-09-25 14:05
 تتواصل في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت التحضيرات لإحياء ليلة العروج في الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله وعدد من رفاقه، الذين ارتقوا في غارات "إسرائيلية" استهدفت مقرّ سماحته في 27 أيلول 2024.

وقد انتشرت في شوارع الضاحية صور السيد نصرالله إلى جانب صور السيد هاشم صفي الدين والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إضافة إلى صور عدد من القادة الشهداء الذين ارتقوا في مواجهات مع إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

ورفعت الشعارات التي تؤكد استمرار المقاومة والوفاء لدماء الشهداء، فيما تزيّنت الجدران والأحياء بعبارات تعبّر عن الحزن والفخر معاً.

وتشهد المنطقة توافد اللجان التنظيمية والمتطوعين لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات اللوجستية والإعلامية، حيث ستتخلّل المناسبة كلمات تأبينية وفعاليات شعبية ودينية، إضافة إلى مسيرات رمزية تحمل صور الشهداء ورايات المقاومة.

