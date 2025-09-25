خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف "ستارلينك" ولوّحت بالطعن فيه وإبطاله

2025-09-25 15:48
ناقشت لجنة الإعلام والاتّصالات في جلستها اليوم الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025 ملفات عدة وكان أبرزها ملف "ستارلينك" الذي أخذ حيّزًا واسعًا من النقاش، خصوصًا بما يرتبه من مخاطر أمنية واقتصادية كونه يمس قطاع الاتّصالات برمته والعائدات التي يمكن أن تنخفض جراء اعتماده من الحكومة، وتم عرض جملة المخالفات وانتهاكات القوانين التي ارتكبتها الحكومة بتبنيها لهذا المشروع، سواء لجهة انتهاكها قوانين السيادة الرقمية والشراء العام، أو لجهة تجاوزها صلاحيات المجلس النيابي بتخصيصها مرسوم استخدام مورد طبيعي عام وهو ما كان يجب أن يصدر بقانون من مجلس النواب. 

وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، بحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب الأعضاء: نقولا صحناوي، قبلان قبلان، سيزار أبي خليل، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر. كما حضر النائبان اللواء جميل السيد ووضاح الصادق. 
 
وأبدت اللجنة استغرابها من استعجال الحكومة بتمرير القانون في الجلسة نفسها التي شهدت تعيين الهيئة الناظمة التي كان من المفترض أن يُحال إليها الملف لدراسته مليًّا كونه يصب في صلب صلاحياتها.
 
وأكدت اللجنة متابعة جميع الملفات المطروحة بشكل دقيق وحثيث ودراسة ثغرات ترخيص "ستارلينك" وصولًا إلى الطعن فيه أمام المراجع المختصة وإبطاله بالسبل القانونية".

