الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
حشود تتوافد للمشاركة في إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدَين نصر الله وصفي الدين

2025-09-25 16:49
105

يشهد الكورنيش البحري مقابل صخرة الروشة في وسط بيروت، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، توافد حشود من المواطنين قبل ساعات من انطلاق فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينَين العامَين لحزب الله الشهيدَين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وذلك عند الساعة السادسة مساء.

هذا، ورفعت أعلام لبنان وحزب الله ورايات تحمل صور سيد شهداء الأمة السيد نصر الله.

 

 

وفي السياق، بدأت الاستعدادت في ميناء الأوزاعي للانطلاق بحرًا إلى صخرة الروشة للمشاركة في إحياء الفعالية.

 

 

