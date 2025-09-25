Your browser does not support the video tag.

يشهد الكورنيش البحري مقابل صخرة الروشة في وسط بيروت، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، توافد حشود من المواطنين قبل ساعات من انطلاق فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينَين العامَين لحزب الله الشهيدَين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وذلك عند الساعة السادسة مساء.

هذا، ورفعت أعلام لبنان وحزب الله ورايات تحمل صور سيد شهداء الأمة السيد نصر الله.

وفي السياق، بدأت الاستعدادت في ميناء الأوزاعي للانطلاق بحرًا إلى صخرة الروشة للمشاركة في إحياء الفعالية.

