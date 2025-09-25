شنّ العدو الصهيوني، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، عدوانًا جديدًا على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء.

وذكَرت قناة "المسيرة" أنّ "العدوان "الإسرائيلي" استهدف محطة "ذهبان" الكهربائية وحيًا سكنيًا في شارع الرقاص في مديرية معين، في صنعاء"، مشيرةً إلى أنّ "العدوان واصل غاراته على حي سكني آخر في منطقة حدة في مديرية السبعين، واستهدف منطقة النهدين في المديرية ذاتها".

وأدّى العدوان إلى استشهاد يمنيَّيْن اثنين وإصابة 48 آخرين، في حصيلة أوّلية للضحايا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية.

