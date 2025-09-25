خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي فعالية مهيبة في منطقة الروشة ببيروت بمناسبة ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة

عربي ودولي

عدوان صهيوني على صنعاء يستهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء 
عربي ودولي

عدوان صهيوني على صنعاء يستهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء 

2025-09-25 18:39
38

شنّ العدو الصهيوني، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، عدوانًا جديدًا على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء.

وذكَرت قناة "المسيرة" أنّ "العدوان "الإسرائيلي" استهدف محطة "ذهبان" الكهربائية وحيًا سكنيًا في شارع الرقاص في مديرية معين، في صنعاء"، مشيرةً إلى أنّ "العدوان واصل غاراته على حي سكني آخر في منطقة حدة في مديرية السبعين، واستهدف منطقة النهدين في المديرية ذاتها".

وأدّى العدوان إلى استشهاد يمنيَّيْن اثنين وإصابة 48 آخرين، في حصيلة أوّلية للضحايا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة اليمن الحكومة الاسرائيلية صنعاء
إقرأ المزيد
المزيد
عدوان صهيوني على صنعاء يستهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء 
عدوان صهيوني على صنعاء يستهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء 
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
 مسيّرات اليمن تضرب
 مسيّرات اليمن تضرب "إيلات" مجددًا.. وفشل ذريع لسلاح الجو "الإسرائيلي"
عربي ودولي منذ 7 ساعات
القوات اليمنية: استهدفنا أهدافًا للعدو في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من المُسيّرات
القوات اليمنية: استهدفنا أهدافًا للعدو في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من المُسيّرات
عربي ودولي منذ 22 ساعة
نتنياهو يقود
نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى التدمير الذاتي
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
عدوان صهيوني على صنعاء يستهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء 
عدوان صهيوني على صنعاء يستهدف أحياءً سكنية ومحطة كهرباء 
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
"إسرائيل" تحت ضغط دفاعي واقتصادي ودبلوماسي بعد الاعتراف الدولي بفلسطين 
عين على العدو منذ ساعة
فيديو| قصف تحشدات للاحتلال في جنوب مدينة خان يونس
فيديو| قصف تحشدات للاحتلال في جنوب مدينة خان يونس
فلسطين منذ ساعة
 العلاقات العربية في حزب الله: الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد أن القضية ‏الفلسطينية حيّة
 العلاقات العربية في حزب الله: الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد أن القضية ‏الفلسطينية حيّة
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة