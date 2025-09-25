خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي في فعالية حاشدة.. إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين نصر الله وصفي الدين

خاص العهد

فعالية مهيبة في منطقة الروشة ببيروت بمناسبة ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة
خاص العهد

فعالية مهيبة في منطقة الروشة ببيروت بمناسبة ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة

2025-09-25 18:50
28

أحيا حزب الله في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والأمين العام الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، في فعالية جماهيرية مهيبة شارك فيها حشد واسع من المواطنين والشخصيات السياسية.

وسيتخلل المناسبة إضاءة صخرة الروشة بصور الشهيدين، في خطوة رمزية تؤكد على الوجه المقاوم والعروبي لبيروت، فيما رفع المشاركون رايات المقاومة وصور القادة الشهداء، مجددين العهد على التمسك بنهجهم في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" وحماية سيادة لبنان.

وشهدت الفعالية مشاركة عشرات المراكب البحرية التي جابت مياه الروشة وهي ترفع صور الشهيدين ورايات المقاومة، إلى جانب رفع صورهم على الصخرة، وسط هتافات التحية للمقاومة في لبنان وفلسطين، والتأكيد على استمرار خط الجهاد في مواجهة مشاريع الاحتلال والتطبيع.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله بيروت سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
فعالية مهيبة في منطقة الروشة ببيروت بمناسبة ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة
فعالية مهيبة في منطقة الروشة ببيروت بمناسبة ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة
خاص العهد منذ 42 دقيقة
فيديو| مراكب بحرية تشارك في إضاءة صخرة الروشة بصور السيدين نصر الله وصفّي الدين
فيديو| مراكب بحرية تشارك في إضاءة صخرة الروشة بصور السيدين نصر الله وصفّي الدين
خاص العهد منذ ساعة
حشود تتوافد للمشاركة في إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدَين نصر الله وصفي الدين
حشود تتوافد للمشاركة في إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدَين نصر الله وصفي الدين
خاص العهد منذ ساعتين
ذبيان لـ
ذبيان لـ"العهد": ذكرى السيديْن الشهيديْن تجمع اللبنانيين
خاص العهد منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
في فعالية حاشدة.. إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين نصر الله وصفي الدين
في فعالية حاشدة.. إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين نصر الله وصفي الدين
لبنان الآن
فعالية مهيبة في منطقة الروشة ببيروت بمناسبة ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة
فعالية مهيبة في منطقة الروشة ببيروت بمناسبة ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة
خاص العهد منذ 42 دقيقة
فيديو| مراكب بحرية تشارك في إضاءة صخرة الروشة بصور السيدين نصر الله وصفّي الدين
فيديو| مراكب بحرية تشارك في إضاءة صخرة الروشة بصور السيدين نصر الله وصفّي الدين
خاص العهد منذ ساعة
حشود تتوافد للمشاركة في إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدَين نصر الله وصفي الدين
حشود تتوافد للمشاركة في إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدَين نصر الله وصفي الدين
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة