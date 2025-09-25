أحيا حزب الله في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والأمين العام الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، في فعالية جماهيرية مهيبة شارك فيها حشد واسع من المواطنين والشخصيات السياسية.

وسيتخلل المناسبة إضاءة صخرة الروشة بصور الشهيدين، في خطوة رمزية تؤكد على الوجه المقاوم والعروبي لبيروت، فيما رفع المشاركون رايات المقاومة وصور القادة الشهداء، مجددين العهد على التمسك بنهجهم في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" وحماية سيادة لبنان.

وشهدت الفعالية مشاركة عشرات المراكب البحرية التي جابت مياه الروشة وهي ترفع صور الشهيدين ورايات المقاومة، إلى جانب رفع صورهم على الصخرة، وسط هتافات التحية للمقاومة في لبنان وفلسطين، والتأكيد على استمرار خط الجهاد في مواجهة مشاريع الاحتلال والتطبيع.

