فيديو| في فعالية حاشدة.. إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين نصر الله وصفي الدين

2025-09-25 19:32
157

نظّم حزب الله فعالية في منطقة الروشة في بيروت، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض).

وجرت خلال الفعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة علم لبنان، وصورة للشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، تقديرًا لهما لجهادهما بوجه العدو "الإسرائيلي" ودفاعًا عن لبنان وعاصمته.

كما تم إضاءة الصخرة بصورة تجمع السيد نصر الله مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ووالده الشهيد رفيق الحريري، وبصورة أخرى تجمع السيد نصر الله والرئيس بري وسعد الحريري، وبصورة أخرى تتضمن شعار "إنا على العهد" وإصبع سماحة الشهيد السيد نصر الله.

وشارك في الفعالية حشد كبير من المواطنين إلى جانب شخصيات سياسية، بينهم  مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري.

ورفع المشاركون في المسيرة رايات المقاومة وصور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين، مؤكدين تمسكهم بنهج المقاومة الذي أرساه الشهيدان في مواجهة العدوان الصهيونيي على لبنان ومشاريع التطبيع في المنطقة العربية.

كما شدّد المشاركون على أنهم على العهد للدفاع عن لبنان، مهما بلغت التهديدات الصهيونية، مجددين التزامهم بالخط المقاوم وحماية سيادة الوطن.

وشهدت الفعالية مشاركة عشرات المراكب البحرية، التي رفعت رايات المقاومة وصور الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين.

كما قام عدد من المشاركين برفع صور الشهيدين على صخرة الروشة، إلى جانب راية حزب الله، في لفتة رمزية أكدت تمسكهم بنهج المقاومة والدفاع عن لبنان وسيادته، وتعبيرًا عن الوفاء للخط الذي أرساه الشهيدان في مواجهة العدوان الصهيوني.

كما وجّه المشاركون في الفعالية التحية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، مشيدين بالبطولات التي يسطرها المجاهدون في مواجهة آلة الحرب الصهيونية على مدى عامين من العدوان المتواصل على القطاع.

وكانت قد شهدت الفعالية إنشاد مرثية السيدين نصر الله وصفي الدين للمنشد علي الرضا دمشق.

