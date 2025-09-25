أكّد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنّ تصريحات المبعوث الأميركي إلى سورية ولبنان، توم برّاك، "تعبّر عن حقيقة التوجّه الأميركي تجاه سورية ولبنان وفلسطين والمنطقة بكلِّه"، واصفًا رد فعل لبنان الرسمي على تصريحات برّاك بأنّه "رد عجيب جدًا وتأكيد على معادلة الخضوع".



وأكّد السيد الحوثي، في كلمة له حول مستجدّات العدوان على قطاع غزة والتطوّرات الإقليمية والدولية، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "بعضًا من المسؤولين في الحكومة اللبنانية يبدو من منطقهم أنّهم يتحرّكون كعملاء بشكل واضح ورسمي ومكشوف للعدو "الإسرائيلي"".



وفيما شدّد على أنّ "حزب الله كان الحصن الحصين والسد المنيع للأمّة في الوقت الذي استمرّت بعض الأنظمة العربية في تآمراتها المكثّفة مع العدو "الإسرائيلي""، ذكَّر بأنّ "سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) كان هدفًا مشتركًا للأعداء والمتآمرين".



وأضاف: "على وشك اكتمال عامين كاملين والعدو "الإسرائيلي" يواصل عدوانه الوحشي وإبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. العدو "الإسرائيلي" مع رأس السنة العبرية يكثّف من الاقتحامات للمسجد الأقصى والتضييق على أهالي القدس، والعدو "الإسرائيلي" مستمر في الضم بالضفة الغربية مع كل أشكال الاعتداءات".



ولفت الانتباه إلى أنّ "اعتداءات وجرائم العدو تتركّز بشكل ملحوظ في مدينة الخليل بهدف السيطرة التامة عليها؛ لأنّها تُعتَبر ثاني مدينة مقدّسة في فلسطين".



وبيّن أنّ "العدو "الإسرائيلي" يسعى بشكل متدرّج إلى السيطرة الكاملة على الضفة، مع أنّ حالة السيطرة هي حالة قائمة في الواقع، لكنّه يريد الاحتلال الكامل".



وأشار قائد أنصار الله إلى أنّه "كلّما احتجّت دول وبلدان العالم على المستوى الرهيب من الإجرام "الإسرائيلي" قام الأميركي بخطوات داعمة للعدو"، قائلًا: "العدو "الإسرائيلي" وشركاؤه يكاشفون الأمة بكل وضوح عن حقيقة مخطّطاتهم الصهيونية".



وشدّد على أنّ "ما يقوم به المجاهدون في غزة حجّة كبيرة على الأمة والأنظمة التي طعنتهم في الظهر وتواطأت مع العدو "الإسرائيلي" ضدهم"، مبيّنًا أنّ "العدو "الإسرائيلي" يتحدّث عن حوادث السير للتقليل من أهمية وفاعلية عمليات المجاهدين وما يلحق به من خسائر مباشرة"، لافتًا الانتباه إلى ما يؤكّده العدو بأنّ "الهجرة المعاكسة غير مسبوقة"، ومعتبرًا أنّ "هذه نتيجة مهمّة جدًا للصمود الفلسطيني ولثبات المجاهدين وثبات الشعب الفلسطيني".



وتابع قائلًا: "في الوقت التي تُطالب الأنظمة بنزع السلاح البسيط والمتوسّط تستمر أميركا بتقديم شحنات لا تتوقّف من أفتك أنواع الأسلحة للعدو "الإسرائيلي""، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "الأنظمة العربية المتواطئة، وبدلًا من أداء مسؤولياتها الإنسانية والدينية والأخلاقية، تطالب بنزع سلاح المجاهدين".



وتطرّق السيد الحوثي إلى الوضع في سورية، فأشار إلى أنّ "العدو "الإسرائيلي" مستمر في الاستباحة الكاملة لسورية في مقابل كل التأكيد من الجماعات المسيطرة على سورية أنّها حريصة على السلام".



وجزم بأنّ "الجماعات المسيطرة على سورية لا تعتبر العدو "الإسرائيلي" عدوًا لها، بل تسعى للاتفاق معه وللتنسيق الأمني معه، تسعى لأنْ تكون جزءاً من المنظومة الأميركية في المنطقة، وكل ذلك لن ينفعها في المستقبل"، جازمًا أيضًا أنّه "حتى في حال توقيع الجماعات المسيطرة على سورية اتفاقات أمنية مع العدو "الإسرائيلي" فسيعتبرها حجّة له، وغطاءً لتبرير أيّ اعتداءات".



وواصل قوله: "العدو "الإسرائيلي" حريص على إنجاز مشروعه في "ممر داوود"، وأيضًا سورية داخلة ضمن الخريطة الصهيونية. "الإسرائيلي" في عمل مستمر في "ممر داود" للوصول إلى نهر الفرات، وهذه أهداف وضعها العدو "الإسرائيلي" ومشتركة مع الأميركي".



كما نبّه إلى أنّ "استمرار الجماعات المسيطرة في سورية في الاضطهاد للأقلّيات، والدفع بها دفعًا إلى أحضان العدو "الإسرائيلي" يتم في إطار المخطط الصهيوني".



وتوقّف السيد الحوثي عند التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي إلى سورية ولبنان، توم برّاك، مؤكّدًا أنّها "تصريحات رسمية تعبّر عن الموقف الأميركي الرسمي وعن السياسة الأميركية الرسمية، وهي ذات أهمية كبيرة جدًا؛ لأنّها واضحة بشكل تام، ومن المهم أنْ يعرف بها الجميع".



وأوضح أنّ "تصريحات المبعوث الأميركي إلى سورية ولبنان تعبّر عن حقيقة التوجّه الأميركي تجاه سورية ولبنان وفلسطين والمنطقة بكلّه"، مستدلًا بقول برّاك إنّ ""إسرائيل" قصة مختلفة وهي حليف إستراتيجي مهم، لها مكانة خاصة في القلب الأميركي".

