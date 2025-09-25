أكّد الإمام السيد علي الخامنئي، أنّ "الشهادة مكافأة للجهاد، سواءٌ في الدفاع المقدّس الذي استمرّ 8 سنوات أو في معركة الـ12 يومًا البطولية أو في لبنان وغزة وفلسطين".

واعتبر الإمام الخامنئي، في رسالة بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدّس وضيافة الزهور"، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "الأمم تكبر بهذه النضالات وتتألّق بهذه الاستشهادات"، مشيرًا إلى أنّ "أسبوع الدفاع المقدس اكتسى هذا العام مظهرًا وروعة آخريين مع استشهاد جمع من عظماء المقاومة الإسلامية والشبّان الشجعان في مناطق مختلفة".

كما تحدّث عن أهمية أنْ "نؤمن بالوعد الإلهي بانتصار الحق وزَهْق الباطل، وأنْ نلتزم بواجبنا في نُصرة دين الله".

وقال الإمام الخامنئي: "الشهادة هي مكافأة المُجاهَدة، والشعوب تنمو بهذه المجاهدة، وتتجلى وتتجسّد بهذه الشهادة".

