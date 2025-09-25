خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

صور| فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين الشهيدين بمناسبة ذكرى شهادتهما
لبنان

صور| فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين الشهيدين بمناسبة ذكرى شهادتهما

2025-09-25 20:55
87
موسى الحسيني - مصور

9 مقالاً

أضاءت صورة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، صخرة الروشة في بيروت، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، وذلك خلال فعالية نظّمها حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، وتقديرًا لهما لجهادهما بوجه العدو "الإسرائيلي" ودفاعًا عن لبنان وعاصمته، وتاكيدًا على الوجه العروبي المقاوم للعاصمة اللبنانية.

كما تم إضاءة الصخرة بصورة تجمع السيد نصر الله مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ووالده الشهيد رفيق الحريري، وبصورة أخرى تجمع السيد نصر الله والرئيس بري وسعد الحريري، وبصورة أخرى تتضمن شعار "إنا على العهد" وإصبع سماحة الشهيد السيد نصر الله.

وجرت خلال الفعالية أيضًا إضاءة الصخرة بصورة علم لبنان.

 

 

 

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
