أضاءت صورة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، صخرة الروشة في بيروت، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، وذلك خلال فعالية نظّمها حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، وتقديرًا لهما لجهادهما بوجه العدو "الإسرائيلي" ودفاعًا عن لبنان وعاصمته، وتاكيدًا على الوجه العروبي المقاوم للعاصمة اللبنانية.

كما تم إضاءة الصخرة بصورة تجمع السيد نصر الله مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ووالده الشهيد رفيق الحريري، وبصورة أخرى تجمع السيد نصر الله والرئيس بري وسعد الحريري، وبصورة أخرى تتضمن شعار "إنا على العهد" وإصبع سماحة الشهيد السيد نصر الله.

وجرت خلال الفعالية أيضًا إضاءة الصخرة بصورة علم لبنان.

