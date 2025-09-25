أكّد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية؛ اللواء يحيى رحيم صفوي، أنّ "أيّ حكومة ودولة محتلة لم تستطع على مدى الأعوام الـ 200 الماضية البقاء في الأرض التي احتلتها"، جازمًا بأنّ "فلسطين لن تظلّ رازحة تحت الاحتلال".

وذكّر اللواء صفوي، خلال مراسم أُقيمت مساء الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله، واللواء عباس نيلفروشان في أصفهان في وسط إيران، ذكّر بأنّ "البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين والأميركيين احتلّوا بلدانًا مختلفة بما فيها الهند والجزائر وليبيا وأفغانستان، لكنْ كلّهم باؤوا بالفشل".

وشدّد على أنّ "مصير المحتلين الصهاينة لن يكون بمعزل عن سائر المحتلّين، وسيُمْنَون قريبًا بهزيمة نكراء".

