أحيت هيئة الإمام موسى الكاظم (ع) وموكب السيد عباس الموسوي، مساء الخميس 25 أيلول 2025، الذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قده)، وصفيّه السيد هاشم صفيّ الدين (رض)، والقائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) ورفاقهم الشهداء، وذلك في مقام السيد عباس الموسوي (رض) في بلدة النبي شيت.

تخلل المجلس الذي تلاه خطيب المنبر الحسيني السيد حسن الموسوي، كلمة استحضر فيها سيرة الشهداء وتضحياتهم في سبيل الأمة، مؤكدًا أن دماءهم ستبقى منارة للأحرار ورمزًا للصمود والثبات.

كما صدحت حناجر المؤمنين بمشاركة الرادود الحسيني حسين خير الدين، الذي ألهب الأجواء باللطميات الحسينية، وسط حضور حاشد من الأهالي والإخوة والأخوات الذين لبّوا الدعوة لإحياء المناسبة.

الكلمات المفتاحية