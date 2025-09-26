تتحضر عدّة هيئات ومنظمات تونسية لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (قدس سره). ومن عمق لوعة الغياب ووجع الفقد الكبير يعبّر التونسيون من خلال مختلف الندوات والفعاليات عن مدى المكانة التي يحتلها سيد شهداء الأمة في قلوبهم ووجدانهم. فهو الزعيم الذي طبع الأمة براية النصر، وهو القدوة التي تنير طريق الأحرار صوب فلسطين، وتحرر الأوطان من براثن الاحتلال الصهيوني.

ويشارك التيار الشعبي في تونس إضافة الى هيئات أخرى وطنية وحزبية في هذه الفعاليات كعربون شكر وتحية لقائد أعطى دماءه الطاهرة من أجل كرامة الأمة وشرفها. وتحدث الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي لـ "العهد" عن أهمية الذكرى لدى التونسيين وأهم الفعاليات.

وقال زهير حمدي "كان للشهيد رمزية طبعت بها مسيرته ورحلته الجهادية منذ الثمانينات، حينما كان الكثيرون يعتقدون أن المقاومة انتهت"، وأضاف "تابع السيد حسن برفقة إخوته وثلة من المؤمنين رسالة المقاومة ودورها في بناء صيغة جديدة للمقاومة التي حققت أولها انتصاراتها في عام ألفين وتتالت الانتصارات في عام 2006، ثم كانت معركة طوفان الأقصى أحد أهم المنعرجات التي جسدت عزم وإرادة الشهيد السيد حسن نصر الله بشأن فلسطين التي كانت قضيته وهمه الأول. انخرط في هذه المعركة دون حسابات ودفع حياته ثمنًا لهذا الموقف".

ولفت حمدي إلى أنه "رغم غياب (الشهيد السيد نصر الله) جسدًا إلاّ أنه نهجه مستمر وراسخ"، وقال "صوته وصورته الرمزية التي تربت عليها شعوب المنطقة ستظل تستلهم منها الأجيال القادمة معاني البطولة والصمود والفداء والإخلاص للقضية، وستظل تستلهم (الأجيال) من صورة السيد حسن نصر الله معاني النصر الذي ذقناه معه بعد سلسلة من الهزائم والانتكاسات من عام 67 إلى توقيع اتفاق كامب ديفيد وغيرها من المحطات".

كيف سيحيي التونسيون هذه الذكرى؟

حمدي أعلن أن هناك تظاهرات عديدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة في مختلف المدن والولايات التونسية والتي ستشهد أنشطة وتظاهرات إحياء للذكرى الخالدة. وقال "هناك أطراف عديدة منكبّة حاليًا على تنظيم فعاليات إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله. كما أن هناك سلسلة من الندوات وسلسلة من الكتب والمقالات التي طبعت، وسيتم تنظيم حلقات نقاش حولها".

وأضاف "نحن كحزب التيار الشعبي، نظرًا لغزارة المادة يومي الجمعة 26 أيلول/سبتمبر والسبت 27 أيلول/سبتمبر وكثافة الأنشطة، ارتأينا أن ننظم ندوة سياسية حول مآثر ودور الشهيد نصر الله وأفق إرثه الذي ظل بين أبناء المؤمنين بخيار المقاومة وذلك السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر القادم في تونس العاصمة".

