أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع "إسرائيلية" حساسة في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي يحمل اسم "فلسطين 2"، وهو من النوع الانشطاري ومتعدد الرؤوس.

ووفقًا لبيان صادر عنها، فإن هذه العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة"، إلى جانب الرد على ما وصفته بـ"العدوان "الإسرائيلي" على الأراضي اليمنية".

وأكد البيان أن الهجوم الصاروخي "حقق أهدافه بدقة"، وتسبب في "هروب ملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعطيل الحركة في مطار اللد".

وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة اليمنية إنّ دفاعاتها الجوية تمكنت من التصدي لعدد من التشكيلات القتالية أثناء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن"، مشيرة إلى أنّها أطلقت عدة صواريخ أرض-جو، أجبرت بعض التشكيلات على الانسحاب وأفشلت جزءًا من الهجوم.

ودعت القوات المسلحة اليمنية كافة السفن والشركات، سواء المدنية أو العسكرية، التي تتواجد في البحر الأحمر أو بحر العرب أو تمر عبرهما، إلى "الإفصاح عن هويتها والتعريف بنفسها"، محذّرة من أنها ستكون "عرضة للاستهداف في حال عدم الالتزام بذلك".

وفي ختام البيان، أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات "وبوتيرة متصاعدة"، دفاعًا عن اليمن و"إسنادًا للمقاومة في غزة"، حتى وقف العدوان "الإسرائيلي" ورفع الحصار عن القطاع.

