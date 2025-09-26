خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي العدوان على غزة.. استشهاد ٥٤ فلسطينيًا خلال ٢٤ ساعة

عين على العدو

كارثة كادت تحصل داخل الجيش
عين على العدو

كارثة كادت تحصل داخل الجيش "الإسرائيلي": سلاح الجو أوشك على إغراق سفينة تابعة للبحرية

2025-09-26 10:20
40

قالت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" إنّ "طائرة حربية أطلقت ذخيرة على هدف في مدينة غزة، وبسبب خلل تقني سقط الصاروخ في البحر على بعد أقل من مئة متر من زورق "دبورة"، التابع لسلاح البحرية "الإسرائيلي"".

وأضافت: "من التحقيقات الأولية التي أجراها سلاح الجو تبيّن أنه يوم أمس (25 أيلول 2025) عند الساعة 14:40 أقلعت طائرة حربية لتقديم الدعم للقوات العاملة في قطاع غزة"، مردفة: "ووفق التحقيق، ألقى الطيار الذخيرة باتجاه مدينة غزة فوق البحر، فسقطت الذخيرة على بعد نحو 100 متر من زورق من نوع "دبورة" التابع لسلاح البحرية".

وتابعت: "في الجيش "الإسرائيلي" قرروا أن الحديث يدور عن خلل تقني في الذخيرة، بينما تم فحص الطائرة وتبيّن أنها سليمة، كما جرى فحص أداء الطاقم واعتُبر أنه بلا عيوب، وفي أعقاب الحادثة التي كادت أن تتحول إلى كارثة، صدرت تعليمات لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا".
 

الكلمات المفتاحية
غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
غضب وإحباط
غضب وإحباط "شعبي" في "إيلات" بعد ضربة الطائرة المسيّرة القادمة من اليمن
عين على العدو منذ 22 دقيقة
"إسرائيل هيوم": ترامب أنقذ "إسرائيل" من نفسها
عين على العدو منذ 28 دقيقة
سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو إلى أراضيها
سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو إلى أراضيها
عين على العدو منذ 30 دقيقة
كارثة كادت تحصل داخل الجيش
كارثة كادت تحصل داخل الجيش "الإسرائيلي": سلاح الجو أوشك على إغراق سفينة تابعة للبحرية
عين على العدو منذ 59 دقيقة
مقالات مرتبطة
العدوان على غزة.. استشهاد ٥٤ فلسطينيًا خلال ٢٤ ساعة
العدوان على غزة.. استشهاد ٥٤ فلسطينيًا خلال ٢٤ ساعة
فلسطين منذ 39 دقيقة
كارثة كادت تحصل داخل الجيش
كارثة كادت تحصل داخل الجيش "الإسرائيلي": سلاح الجو أوشك على إغراق سفينة تابعة للبحرية
عين على العدو منذ 59 دقيقة
القوات المسلحة اليمنية تُعلن تنفيذ هجوم على أهداف حساسة في
القوات المسلحة اليمنية تُعلن تنفيذ هجوم على أهداف حساسة في "يافا" وتتوعد بالمزيد
عربي ودولي منذ 4 ساعات
المشاط: هيهات عودة الخونة على الدبابات الأميركية و
المشاط: هيهات عودة الخونة على الدبابات الأميركية و"الإسرائيلية" ليعيدوا اليمن للتبعية
عربي ودولي منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة