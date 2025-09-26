قالت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" إنّ "طائرة حربية أطلقت ذخيرة على هدف في مدينة غزة، وبسبب خلل تقني سقط الصاروخ في البحر على بعد أقل من مئة متر من زورق "دبورة"، التابع لسلاح البحرية "الإسرائيلي"".

وأضافت: "من التحقيقات الأولية التي أجراها سلاح الجو تبيّن أنه يوم أمس (25 أيلول 2025) عند الساعة 14:40 أقلعت طائرة حربية لتقديم الدعم للقوات العاملة في قطاع غزة"، مردفة: "ووفق التحقيق، ألقى الطيار الذخيرة باتجاه مدينة غزة فوق البحر، فسقطت الذخيرة على بعد نحو 100 متر من زورق من نوع "دبورة" التابع لسلاح البحرية".

وتابعت: "في الجيش "الإسرائيلي" قرروا أن الحديث يدور عن خلل تقني في الذخيرة، بينما تم فحص الطائرة وتبيّن أنها سليمة، كما جرى فحص أداء الطاقم واعتُبر أنه بلا عيوب، وفي أعقاب الحادثة التي كادت أن تتحول إلى كارثة، صدرت تعليمات لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا".



