واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين في قطاع غزة مخلفًا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٥٤ فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على القطاع خلال ٢٤ ساعة.

واستشهد ٦ فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان في غارة "إسرائيلية" على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ونسف الجيش "الإسرائيلي" مباني سكنية شمال حي النصر غربي مدينة غزة.

وقصف الجيش "الإسرائيلي" الطوابق العلوية من مقر شركة الكهرباء في غزة.

ودفع الجيش "الإسرائيلي" بمزيد من الدبابات إلى حي تل الهوى وبدأت تقترب أكثر من الجهة الغربية للمدينة.

وسط القطاع، استشهد فلسطينيان جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح .

واستشهدت امرأة وطفلة وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد التوبة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد ١١ مواطنًا في غارات "إسرائيلية" على خان يونس خلال ٢٤ ساعة.

الإحصائيات

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٦٥٥٠٢ من الشهداء و١٦٧٣٧٦ مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ ١٨ آذار/مارس ١٢٩٣٩ والمصابين ٥٥٣٣٥، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى ٢٥٣٨ والمصابين أكثر من ١٨٥٨١.

