ذكرت الإذاعة الإسرائيلية "مكان" "أن سلوفينيا أعلنت يوم أمس الخميس (25 أيلول 2025) عن فرضها حظر سفر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتنضم هذه الخطوة إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها سلوفينيا ضد "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث قامت بخطوة مماثلة في السابق وفرضت حظر الدخول على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش باعتبارهما "شخصيتين غير مرغوب فيهما"".

وقالت: "علاوة على ذلك، كانت سلوفينيا من بين أوائل الدول التي تعترف بدولة فلسطينية، وفرضت حظرًا على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"".

وقال روبرت غولوب رئيس وزراء سلوفينيا بعد الاعتراف بدولة فلسطينية إن "الفظائع التي نشهدها يوميًا في غزة لا تُحتمل ويجب أن تنتهي"، بحسب الإذاعة، مضيفًا: "جميع إجراءات هذه الحكومة، بما في ذلك قرار اليوم ببدء عملية الاعتراف بدولة فلسطينية، تهدف تحديدًا إلى إنهاء الفظائع في غزة في أسرع وقت ممكن".

