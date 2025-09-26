أكدت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ مستوطنة "إيلات" ما زالت تعيش حالة الصدمة، بعد مرور يوم واحد على اختراق طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن لأنظمة "الدفاع الإسرائيلية"، وإصابتها المباشرة لقلب المركز السياحي في المستوطنة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الهجوم، الذي أسفر عن إصابة أكثر من 20 جريحًا، وقع في قلب منطقة الترفيه الرئيسية، المعروفة بتنوع مطاعمها، والمكان الذي اعتاد أن يعج بالرواد طوال أيام الأسبوع، حيث تحوّل في لحظة إلى ساحة فوضى، إذ فرّ معظم المتواجدين، فيما توافد الفضوليون حاملين الكاميرات إلى الموقع".

ووثّقت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أصوات السكان والسيّاح، ومشاعرهم بعد الحادث، فأظهرت الصورة مزيجًا من الخوف والإحباط.

ورأت الصحيفة أن "الضربة التي استهدفت قلب المركز السياحي في "إيلات"، وهو شريان اقتصادي واجتماعي حيوي للمدينة، تثير تساؤلات حول تأثير الحادث على شعور الأمان لدى السكان والسيّاح، فبينما يعبّر بعضهم عن أمل بأن يقود الحدث إلى تحرك حازم من الجيش "الإسرائيلي" والأجهزة الأمنية، يشعر آخرون أن "إيلات"، التي كانت في الماضي رمزًا للهدوء، تتحول تدريجيًا إلى ساحة مواجهة".

وسألت ختامًا: "تبقى الآن علامة الاستفهام: كيف سترد "إسرائيل"؟ وهل ستُتخذ بالفعل خطوات جدية للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة القادمة من اليمن؟".

