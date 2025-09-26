خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي حزب الله أحيا ذكرى السيدين الشهيدين بلقاء حواري مع المستشار الثقافي الإيراني في عبرا

خاص العهد

في أجواء السنوية الأولى للشهيد الأقدس.. مدارس المهدي (عج) تنظم فعالية خاصة في مرقده
خاص العهد

2025-09-26 13:32
وفد من مستشفى السان جورج يزور ضريح الشهيد الأقدس في ذكرى استشهاده الأولى
58

في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، نظمت مدارس المهدي (عج) فعالية خاصة في مرقده الشريف، حضرها حشد من الشخصيات الدينية والثقافية وطلاب الثانويات.

المدير العام لثانوية الإمام المهدي (عج) - شاهد أحمد قصير أكّد أن هذه الأجيال تعاهد شهيدها الأقدس على المضي على دربه، ويجددون الوعد لصادق الوعد، ولن يخف عزمهم.

وأشار إلى أن هؤلاء الطلاب سيحملون الراية التي وضعها في أمانتهم، وسيحملون الفكر الذي أوصاهم به. 

كما كانت للطلاب كلمة شددوا فيها على أن النصر حتمي كما كان يعد شهيد الأمة، ومن الضاحية الجنوبية ستبقى البوصلة فلسطين، وهذه الأجيال برغم صغر سنها إلا أنها لن تخضع للإملاءات الخارجية.

وفي تصريحات خاصة للموقع عاهد بعض الطلاب لا سيما عوائل الشهداء، سماحة الشهيد الأقدس بالبقاء على العهد والولاء، معتبرين أنه كان يمثل الأب الروحي لهم. 

كما زار وفد من مستشفى السان جورج ضريح الشهيد الأقدس وتحدث باسمه مدير المستشفى الدكتور حسن عليق، في تصريح خاص لموقع "العهد"، مستذكرًا بصمات السيد في الميادين كافة لا سيما الصحية منها.

هذا ووضع الوفدان في ختام زيارتهما إكليلين من الورد على الضريح المبارك.


 

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله مدارس المهدي سيد شهداء الأمة
