إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين والقادة الشهداء، نظم الفرع الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا لقاء حواريًا ثقافيًا في دار المصطفى في عبرا مع المستشار الثقافي الإيراني السيد كميل باقر الذي تحدث عن سيرة السيدين الشهيدين وشخصيتيهما الدينية والإيمانية والجهادية وأثرهما في وجدان الأمة ، بحضور فعاليات اجتماعية وأهلية وحشد من أبناء المنطقة.

