خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كيف قاد السيد نصر الله المواجهة عسكرياً؟

لبنان

حزب الله أحيا ذكرى السيدين الشهيدين بلقاء حواري مع المستشار الثقافي الإيراني في عبرا
لبنان

حزب الله أحيا ذكرى السيدين الشهيدين بلقاء حواري مع المستشار الثقافي الإيراني في عبرا

2025-09-26 14:16
34

إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين والقادة الشهداء، نظم الفرع الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا لقاء حواريًا ثقافيًا في دار المصطفى في عبرا مع المستشار الثقافي الإيراني السيد كميل باقر الذي تحدث عن سيرة السيدين الشهيدين وشخصيتيهما الدينية والإيمانية والجهادية وأثرهما في وجدان الأمة ، بحضور فعاليات اجتماعية وأهلية وحشد من أبناء المنطقة.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله
إقرأ المزيد
المزيد
سحمر تحيي ذكرى الشهيدين مهدي منعم ونجله علي على أنقاض منزلهما المستهدف بالعدوان
سحمر تحيي ذكرى الشهيدين مهدي منعم ونجله علي على أنقاض منزلهما المستهدف بالعدوان
لبنان منذ 38 دقيقة
عائلة الأسير سكاف وحزب
عائلة الأسير سكاف وحزب "الدعوة" الإسلامية بذكرى استشهاد السيد نصر الله: مع المقاومة
لبنان منذ ساعة
تحضيرات مكثّفة في مقام السيد عباس الموسوي لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين
تحضيرات مكثّفة في مقام السيد عباس الموسوي لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين
لبنان منذ ساعة
مدير
مدير "قساطلي شتورة" يتحاور مع "إسرائيليين" في قبرص
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الولائي في ذكرى استشهاد السيد نصر الله: سيبقى حزب الله رأس السهم في مواجهة العدو
الولائي في ذكرى استشهاد السيد نصر الله: سيبقى حزب الله رأس السهم في مواجهة العدو
عربي ودولي الآن
عائلة الأسير سكاف وحزب
عائلة الأسير سكاف وحزب "الدعوة" الإسلامية بذكرى استشهاد السيد نصر الله: مع المقاومة
لبنان منذ ساعة
تحضيرات مكثّفة في مقام السيد عباس الموسوي لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين
تحضيرات مكثّفة في مقام السيد عباس الموسوي لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين
لبنان منذ ساعة
شقيقة السيد الأسمى لـ
شقيقة السيد الأسمى لـ"العهد": كان أمان السنين وهكذا ودّع والدته
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة