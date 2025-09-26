خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
مدير "قساطلي شتورة" يتحاور مع "إسرائيليين" في قبرص

2025-09-26 15:19
سيشارك مدير شركة "قساطلي شتورة" اللبنانية المتخصّصة في إنتاج المواد الغذائية، نايف قساطلي، في جلسات حوارية مع رجال أعمال "إسرائيليين" في قبرص، بحسب صحيفة "الأخبار".

وبحسب المنشورات الصادرة عن مؤتمر "إنسباير 2025"، سيشارك قساطلي اليوم الجمعة (26 أيلول 2025) في مؤتمر إلى جانب رجلَي أعمال "إسرائيليين"، هما شاوول كنان المدير الإداري لوكالة "بريميوم أكسس" العقارية، وروني ألوني المدير الإداري لفندق ومنتجع "ليوناردو"، الذي يعدُّ جزءًا من مجموعة فنادق "فتال".

ووفقًا لمجلة "بيزنس نيوز"، يعدُّ هذا اللقاء بمثابة "كسر للحدود على الأراضي القبرصية"، إذ تروّج المجلة لـ"قدرة الجزيرة على التحوّل إلى ما يشبه المختبر المتخصّص لدراسة الشراكة في الأعمال". وهنا يطرح سؤال في غاية الأهمية عن مدى التزام اللبنانيين، خاصة أصحاب الأعمال منهم، بالقوانين التي تجرّم التواصل مع "إسرائيل".

وسيتشارك قساطلي، مع الضيفين "الإسرائيليين"، "هموم العمل وحكايات النجاح وكيفية الانطلاق إلى العالمية" وفق تعبير المجلة.

