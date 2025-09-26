خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

عربي ودولي

فيديو| عزلة "إسرائيل".. قاعة الأمم المتحدة شبه فارغة خلال كلمة نتنياهو

2025-09-26 17:11
40

انسحبت وفود دولية من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 26/9/2025، لحظة بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، في حادثة تحصل للمرة الثانية وفي نفس ذات التاريخ بعد مرور عام كامل.

وألقى نتنياهو خطبته بقاعة شبه خالية، وهذا يعكس حجم عزلة "إسرائيل" جراء الاعتداءات الصهيونية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق البشر من دون اكتراث للقوانين ولا للمواثيق الدولية.

وتأتي تلك الانسحابات احتجاجًا على ارتكاب جيش الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان بحق أكثر من دولة عربية.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام صهيونية أن "الوحدة 8200" التابعة لجيش الاحتلال تستعد لترجمة وبث خطاب نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – إلى الهواتف المحمولة لسكان قطاع غزة، وذلك ضمن حملة دعائية تهدف إلى الترويج لما تسميه إسرائيل "الهجرة الطوعية"، وفق تعبيرها.

وفي خطوة أثارت الجدل، أصدر مكتب نتنياهو تعليمات إلى جيش الاحتلال بتركيب مكبرات صوت في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لبث كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مباشر إلى سكان القطاع، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام صهيونية.

فلسطين المحتلة غزة بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة الإبادة الجماعية العدوان الصهيوني على غزة
حشود مليونية في صنعاء وصعدة: "مع غزة.. يمن الإيمان في جهاد وثبات واستنفار"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيديو| استهداف دبابة "ميركافا" صهيوينة في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة
فلسطين منذ ساعتين
حشود مليونية في صنعاء وصعدة: "مع غزة.. يمن الإيمان في جهاد وثبات واستنفار"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
