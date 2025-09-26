شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة 26 أيلول/سبتمبر 2025، حشدًا مليونيًّا في مسيرة "مع غزة.. يمن الإيمان في جهاد وثبات واستنفار"، تحدّيًا للعدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة ومواصلةً لإسناد الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرة المليونية العلمَيْن اليمني والفلسطيني وصور سيد شهيد الأمة؛ السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، مردّدين شعارات الحرية والعزّة والجهاد والبراءة من الأعداء والعملاء.

وأشاد البيان الصادر عن المسيرة بـ"استمرار المقاومة الفلسطينية في غزة، وبالضربات الفعّالة التي تقوم بها القوات المسلحة (اليمنية) ضد العدو الصهيوني"، معتبرًا أنّ هذه الضربات هي "الخطوات الحقيقية الفعلية والفعّالة لوقف العدوان على غزة"، قائلًا: "أمّا المواقف الكلامية فلا تُطعِم الجوعى ولا توفّر دواء للمرضى والجرحى، ولا تدفع عن الأطفال القنابل الفتاكة".

وأضاف البيان: "نحن نعيش ذكرى شهيد الإسلام والإنسانية ورمز الجهاد والصدق والثبات السيد حسن نصر الله، ورفيق دربه الشهيد السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليهما، نستذكر كيف كان السيد حسن نصر الله سورًا منيعًا وحصنًا حصينًا لهذه الأمة، وما هي النتائج السلبية التي كابدتها الأمة بعد رحيله مع رفاقه العظماء الذين اتضح لكل حر عظيم تضحياتهم وخدمتهم لأمتهم، ونعاهدهم بأنّنا على الدرب حتى الفتح الموعود والنصر المُبين وزوال الكيان المؤقّت قريبًا بإذن الله".

وتساءل البيان: "كشعب يمني عربي مسلم بعد سيل عارم من خطابات لزعماء العالم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي منها كلمات الدول العربية والإسلامية والتي أغلبها تُدين جرائم العدو وتقرّ بالمظلومية الرهيبة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في غزة، نقول بكل أسف: لماذا لا نرى في الواقع أيّ أعمال ومواقف عملية لإيقاف ذلك؟". واستغرب أنّ "أغلب تلك الدول، بما فيها التي تدّعي دعمها وتبنّيها لحل الدولتين، لا تزال ترسل السلاح للعدو الصهيوني في تناقض واضح بين الأقوال والأفعال".

وتابع متسائلًا: "ما هو سقف الإجرام والمجازر المطلوبة لكي تتحرّكوا وتغادروا مربّع الكذب والخداع، وتنطلقوا في خطوات عملية لإيقاف تلك الجرائم التي أصبحتم تُقرّون بها؟".

كما جدّد البيان التأكيد على "الاستمرار في الالتزام بخط الجهاد في سبيل الله، والصبر والتضحية بالأرواح والأموال، وكذلك الالتزام بخط ثورة 21 سبتمبر المباركة خط الحرية والاستقلال".

وتحت الشعار نفسه "مع غزة.. يمن الإيمان في جهاد وثبات واستنفار"، شهدت محافظة صعدة اليمنية، الجمعة، مسيرات حاشدة احتضنتها 40 ساحة في المحافظة وجميع مديرياتها، رفع المشاركون فيها الأعلام اليمنية والفلسطينية، وردّدوا شعارات وهتافات تُعبّر عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة، وتجديد العهد مع قضايا الأمة.

وأكّد بيان المسيرات أنّ "العمليات العسكرية هي الخطوات الفعّالة لوقف العدوان على غزة، وليست المواقف الكلامية التي لا تطعم جائعًا ولا توفّر دواءً".

وتساءل البيان: "لماذا تقتصر مواقف قادة العرب والمسلمين على الإدانة دون اتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم العدو في غزة؟". وأشار إلى أنّ "أغلب الدول بما فيها التي تتبنّى "حل الدولتين" لا تزال ترسل السلاح للعدو، في تناقض واضح بين الأقوال والأفعال".

