أحيت الهيئات النسائية في قطاع النبطية الذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، وصفيّه الهاشمي الشهيد السيد هاشم صفي الدين (رض)، وذلك في "مهرجان السيد الأقدس" الذي أُقيم في موقف "الإرشاد" في مدينة النبطية.

افتُتح المهرجان بإزاحة السيد بلال وهبي الستارة عن مجسّم للسيد نصر الله، بحضور عوائل الشهداء وأهالي المدينة، ثم ألقى السيد وهبي كلمة خلال المهرجان الذي تخلّله مراسم تشييع رمزية أقامتها كشافة الإمام المهدي (عج).

كما ألقى مُعرّف المهرجان، حسين نور الدين، خاطرة من وحي المناسبة. وشهد المهرجان، أيضًا، أناشيد وزاوية فنية خاصة بالأشغال اليدوية عن السيدَيْن.

وفي ختام المهرجان، ألقى الرادود حسن قنبر قصيدة بعنوان "أين نصر الله ودعاء الفرج". ووُزّعت "الهريسة" على حب السيدَيْن (رض).

الكلمات المفتاحية