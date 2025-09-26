خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب علي عمار: اعتكاف رأس الحكومة اعتراضًا على نشاط الروشة يعني أنه في موقف سلبي

لبنان

مراسم تكريمية للقائد الجهادي الحاج علي كركي أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب (ع)
لبنان

مراسم تكريمية للقائد الجهادي الحاج علي كركي أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب (ع)

2025-09-26 19:42
59

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير علي كركي "الحاج أبو الفضل"، وتكريمًا لجهاده الطويل وعطاءاته المباركة، أقام حزب الله مراسم تكريمية له أمام ضريحه المبارك في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي عمار وأمين شري، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، أعضاء المجلس السياسي في حزب الله: الوزير السابق محمود قماطي، غالب أبو زينب، محمد الخنسا، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عائلة الشهيد القائد وعوائل شهداء، وجمع من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ كانت وقفة مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله عزفتهما الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، ليلقي بعد ذلك النائب علي عمار كلمة من وحي المناسبة. بعد ذلك، وضع المشاركون إكليلًا من الزهر على ضريح القائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج علي كركي "أبو الفضل" على وقع عزف الموسيقى من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، قبل أن تؤدي ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية، العهد والقسم بحفظ دماء الشهداء، وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
النائب فياض: لمسار مختلف ينطلق من تفاهم السلطة مع المقاومة عِوَض التعارض معها
النائب فياض: لمسار مختلف ينطلق من تفاهم السلطة مع المقاومة عِوَض التعارض معها
لبنان منذ 7 دقائق
فيديو| إحياء ليلة عروج سيد شهداء الأمة في مكان استشهاده في حارة حريك
فيديو| إحياء ليلة عروج سيد شهداء الأمة في مكان استشهاده في حارة حريك
لبنان منذ 10 دقائق
الشيخ دعموش: سنواصل درب الشهيد الكبير ولن نرضخ للإملاءات التي يحاول العدو فرضها علينا
الشيخ دعموش: سنواصل درب الشهيد الكبير ولن نرضخ للإملاءات التي يحاول العدو فرضها علينا
لبنان منذ ساعة
بالصور| وقفة الوفاء والولاء عند أعتاب السيد الحبيب في ليلة العروج في مكان استشهاده
بالصور| وقفة الوفاء والولاء عند أعتاب السيد الحبيب في ليلة العروج في مكان استشهاده
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
النائب فياض: لمسار مختلف ينطلق من تفاهم السلطة مع المقاومة عِوَض التعارض معها
النائب فياض: لمسار مختلف ينطلق من تفاهم السلطة مع المقاومة عِوَض التعارض معها
لبنان منذ 7 دقائق
فيديو| إحياء ليلة عروج سيد شهداء الأمة في مكان استشهاده في حارة حريك
فيديو| إحياء ليلة عروج سيد شهداء الأمة في مكان استشهاده في حارة حريك
لبنان منذ 10 دقائق
إحياء حاشد في ساحة التحرير في بغداد للذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله
إحياء حاشد في ساحة التحرير في بغداد للذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
محاولة اغتيال ثانية… حين أرادوا اغتيال الذكرى فانتصر الوجدان عند صخرة الروشة
محاولة اغتيال ثانية… حين أرادوا اغتيال الذكرى فانتصر الوجدان عند صخرة الروشة
مقالات منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة