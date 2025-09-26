بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير علي كركي "الحاج أبو الفضل"، وتكريمًا لجهاده الطويل وعطاءاته المباركة، أقام حزب الله مراسم تكريمية له أمام ضريحه المبارك في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي عمار وأمين شري، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، أعضاء المجلس السياسي في حزب الله: الوزير السابق محمود قماطي، غالب أبو زينب، محمد الخنسا، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عائلة الشهيد القائد وعوائل شهداء، وجمع من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ كانت وقفة مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله عزفتهما الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، ليلقي بعد ذلك النائب علي عمار كلمة من وحي المناسبة. بعد ذلك، وضع المشاركون إكليلًا من الزهر على ضريح القائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج علي كركي "أبو الفضل" على وقع عزف الموسيقى من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، قبل أن تؤدي ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية، العهد والقسم بحفظ دماء الشهداء، وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة.

