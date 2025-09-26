اكتظت ساحة التحرير في بغداد بآلاف العراقيين الذين توافدوا، الجمعة 26/9/2025، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، درّة لبنان وقائد الأمة.

وشهد المحفل التأبيني المركزي حضور نجل سيد شهداء الأمة، السيد جواد نصر الله، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات الجليلة التي قدمها السيد الشهيد في سبيل القضية الفلسطينية والدفاع عن الأمة.

كما شارك في الفعالية رئيس أركان الحشد الشعبي السيد عبد العزيز المحمداوي والأمين العام للهيئة الفريق أول ركن تحسين عبد مطر العوادي.

وتأتي هذه الفعالية لتجسد رابط الولاء والوفاء المستمر لمبادئ المقاومة ونهج السيد حسن نصر الله، مؤكدة أن ذكراه ستظل حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية.

