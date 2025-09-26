خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي افتتاح مسجد وحسينية "سيد شهداء الأمة" في يونين  

رياضة

بطولة لبنان: فوز ثانٍ لجويا والعهد على العباسية والراسينغ
رياضة

بطولة لبنان: فوز ثانٍ لجويا والعهد على العباسية والراسينغ

2025-09-26 21:53
23

 

حقق جويا الوافد الجديد الى الدرجة الأولى، فوزه الثاني على الرياضي العباسية 2-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 26/9/2025 على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وسجل لجويا حسن معتوق (78) رافعًا رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم، وكيتوا (90+6).

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، حقق العهد بطل لبنان تسع مرات فوزًا ثانيًا على الراسينغ بيروت 3-0.

وسجل الأهداف علي توبة (15 خطأ في مرماه) ومحمد حيدر (53) وبدر قوام (63).

الكلمات المفتاحية
نادي العهد الرياضي الرياضة
إقرأ المزيد
المزيد
بطولة لبنان: فوز ثانٍ لجويا والعهد على العباسية والراسينغ
بطولة لبنان: فوز ثانٍ لجويا والعهد على العباسية والراسينغ
رياضة منذ 3 ساعات
ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 
ديمبيلي يتوّج بالكرة الذهبية 
رياضة منذ 3 أيام
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
رياضة منذ 5 أيام
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
رياضة 2025-09-17
مقالات مرتبطة
بطولة لبنان: فوز ثانٍ لجويا والعهد على العباسية والراسينغ
بطولة لبنان: فوز ثانٍ لجويا والعهد على العباسية والراسينغ
رياضة منذ 3 ساعات
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
الدوري اللبناني الـ 66 بتنافس رباعي: الأنصار والنجمة والعهد وجويَّا
رياضة 2025-09-17
انطلاق دوري أبطال أوروبا: مواجهات قوية مرتقبة في الجولة الأولى
انطلاق دوري أبطال أوروبا: مواجهات قوية مرتقبة في الجولة الأولى
رياضة 2025-09-16
إيران تُتوّج بلقب بطولة العالم للمصارعة الحرة
إيران تُتوّج بلقب بطولة العالم للمصارعة الحرة
رياضة 2025-09-16
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة