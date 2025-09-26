حقق جويا الوافد الجديد الى الدرجة الأولى، فوزه الثاني على الرياضي العباسية 2-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 26/9/2025 على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وسجل لجويا حسن معتوق (78) رافعًا رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم، وكيتوا (90+6).

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، حقق العهد بطل لبنان تسع مرات فوزًا ثانيًا على الراسينغ بيروت 3-0.

وسجل الأهداف علي توبة (15 خطأ في مرماه) ومحمد حيدر (53) وبدر قوام (63).

الكلمات المفتاحية