خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي وزير خارجية العراق يرفض تهديدات نتنياهو: استهداف أي مواطن يُعد هجومًا على البلاد

عربي ودولي

الشيخ الخزعلي: الالتزام بنهج السيد نصر الله يعني التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها
عربي ودولي

الشيخ الخزعلي: الالتزام بنهج السيد نصر الله يعني التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها

2025-09-26 22:46
31

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق؛ الشيخ قيس الخزعلي، أنّ "السيد حسن نصر الله أعطى الله ما يريد من جهاد ومقاومة، فأعطاه الله ما يريد من شهادة ومقام عظيم"، مشدّدًا على أنّ "الالتزام بنهجه يعني التمسّك بالمبادئ التي عاش واستُشهد من أجلها".

جاء كلام الشيخ الخزعلي في كلمة ألقاها في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله؛ السيد حسن نصر الله، حيث استعرض مواقف سيد شهداء الأمة ودوره في ترسيخ معادلة المقاومة، مشيرًا إلى أنّ "الرجل هو الذي أعاد للعرب عزّتهم ومحا عنهم عار الهزيمة أمام العدو"، واصفًا سيد شهداء الأمة بأنّه "قائد عظيم وصادق أمين وإنسان نبيل تجسّدت فيه كل قِيَم النبل الإنسانية".

وأضاف أنّ "الشهيد السيد نصر الله حوّل معادلة الهزيمة المطلقة أمام العدو "الإسرائيلي" إلى معادلة انتصار، وأعاد الأمل للعرب والمسلمين بتحرير قدسهم"، مذكّرًا بأنّه "وقف إلى جانب المظلومين والمستضعفين في فلسطين والبوسنة واليمن والعراق، حيث كان سببًا أساسيًا ومباشرًا في تحرير العراق من الاحتلال الأميركي عام 2011، ثم في مواجهة "داعش" التكفيري عام 2014 عبر رجال حزب الله الذين امتزجت دماؤهم بدماء العراقيين".

وتوقّف الشيخ الخزعلي عند العلاقة الخاصة التي ربطت السيد نصر الله بالعراق، ناقلًا عنه قوله: "أهم شيء هو العراق، إذا كنتم بخير فنحن بخير"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "هذا الحب الاستثنائي يعود لذكرياته في النجف الأشرف حين كان طالبًا في حوزتها، ولانتمائه العائلي الممتد إلى بابل ومدينة القاسم تحديدًا".

كما أكّد الشيخ الخزعلي أنّ "حب نصر الله لا يكون لشخصه فقط، وإنّما لقضيته ومبادئه. ذلك يعني حب فلسطين وقدسها والدفاع عن المظلومين، والتمسّك بسلاح المقاومة، والوقوف في وجه المستكبرين والمحتلّين".

وفيما أشار إلى أنّ "المقاومة تعني الثبات على الحق مهما كانت الصعوبات والتضحيات"، قال: "السلام عليك يا نصر الله، السلام عليك حين ولدت، وحين قاومت، وحين استُشهدت، وحين تُبعَث حيًا، وإنّا على العهد معك ما دام فينا عرق ينبض ونفس يصعد وينزل".

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
وزير خارجية العراق يرفض تهديدات نتنياهو: استهداف أي مواطن يُعد هجومًا على البلاد
وزير خارجية العراق يرفض تهديدات نتنياهو: استهداف أي مواطن يُعد هجومًا على البلاد
عربي ودولي منذ ساعتين
الشيخ الخزعلي: الالتزام بنهج السيد نصر الله يعني التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها
الشيخ الخزعلي: الالتزام بنهج السيد نصر الله يعني التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها
عربي ودولي منذ ساعتين
إحياء حاشد في ساحة التحرير في بغداد للذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله
إحياء حاشد في ساحة التحرير في بغداد للذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله
عربي ودولي منذ 4 ساعات
احتجاجات في نيويورك تزامنًا مع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة
احتجاجات في نيويورك تزامنًا مع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج.. وقفة وفاء وولاء إحياءً لذكراه
عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج.. وقفة وفاء وولاء إحياءً لذكراه
لبنان منذ ساعتين
إرسلان عن السيد نصر الله: شخصية لا تتكرّر في كل عصر وزمان
إرسلان عن السيد نصر الله: شخصية لا تتكرّر في كل عصر وزمان
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخزعلي: الالتزام بنهج السيد نصر الله يعني التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها
الشيخ الخزعلي: الالتزام بنهج السيد نصر الله يعني التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها
عربي ودولي منذ ساعتين
افتتاح مسجد وحسينية
افتتاح مسجد وحسينية "سيد شهداء الأمة" في يونين  
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة