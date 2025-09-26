خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

وزير خارجية العراق يرفض تهديدات نتنياهو: استهداف أي مواطن يُعد هجومًا على البلاد
عربي ودولي

وزير خارجية العراق يرفض تهديدات نتنياهو: استهداف أي مواطن يُعد هجومًا على البلاد

2025-09-26 22:57
أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن رفضه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بشأن العراق، مؤكدًا أنّ "التصريحات مرفوضة وغير مقبولة"، وأنّ "الهجوم على أي عراقي يُعد هجومًا على العراق بأكمله".

وخلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أوضح حسين، أنّ العراق يرفض بشكلٍ قاطع التهديدات "الإسرائيلية" التي أطلقها نتنياهو، من على منبر الأمم المتحدة، مشددًا على أنّ هذه التصريحات تمثل اعتداءً على السيادة العراقية وعلى شعبها.

وكان نتنياهو قد وجّه، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهديدًا مباشرًا لفصائل المقاومة في العراق متوعدًا باستهدافها.

وقد انسحبت عشرات الوفود الدبلوماسية من القاعة، فور الإعلان عن صعود نتنياهو إلى المنصّة في قاعة الأمم المتحدة ليلقي خطابه، في مشهد عكس عزلة كيان الاحتلال، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على غزة.

واحتشد متظاهرون في قلب مدينة نيويورك؛ تزامنًا مع بدء كلمة نتنياهو، وذلك للضغط على المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات على الكيان الصهيوني ومساءلة نتنياهو الذي يواجه مذكّرة توقيف صادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية" بتهم ارتكاب جرائم حرب.

