استذكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني؛ النائب والوزير السابق طلال إرسلان، لقاءاته بسيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله التي كان لها "نكهة خاصة"، قائلًا: "بَقيتُ غير مصدّق (أنّ السيد نصر الله استُشهد) إلى أنْ شاركت في التشييع".

وقال إرسلان، في حديث إلى قناة المنار، إنّ "كل لقاء بيننا كان يستمر لساعات. ابتسامته لم تفارق وجهه برغم الضغوطات والأسى والظلم، حينما تجتمع الأمم على شخص فالأمر ليس سهلًا. أعصابه كانت فولاذية".

وتابع قائلًا: "مع كل الصلابة والوضوح في الرؤية والحزم كان حنونًا. لا لقاءَ أو موضوعًا بيننا إلّا وكان له نكهة خاصة. العنوان هو: صدق، أمانة، أخلاق، صلابة، صراحة. إنّه أخ كبير. طبعًا كنّا نتحدث وينتقد كِلانا بعض مواقف الآخر، وبرغم ذلك كان لديه رُقِي حتى في انتقاده".

ووصف إرسلان السيد نصر الله بأنّه "شخصية محبّبة وصادقة وثابتة، شخصية لها مناقبية أخلاقية، من الصعب أنْ تجدها لدى أيٍّ كان".

وأضاف: "السيد نصر الله ليس رجلًا سياسيًا فحسب، أو قائدًا فقط، فعندما يعطي نتنياهو - العدو - شهادة فيه، فذلك كافٍ".

وأشار إلى أنّ "الإنسانية خسرت شخصية، كي لا أقول الأمة ولا العرب ولا الإسلام، لا تتكرّر في كل عصر وفي كل زمان".

وختم إرسلان حديثه بالقول: "كان المرحوم والدي يقول: الحقد هو من صفات الجبان، وطيبة القلب هي من صفات الرجال. عشنا ذلك ورأيناه (في السيد نصر الله)".

