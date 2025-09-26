Your browser does not support the video tag.



أُقيمت في حارة حريك – شارع العاملية؛ مكان شهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، وقفة وفاء وولاء إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، وتكريمًا لكوكبة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا معه.

وجاءت الوقفة تحت شعار "عند أعتَاب عزيز الروح في ليلة العروج"، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات الجسام والمسيرة الجهادية التي خاضها السيد الشهيد مع رفاقه الأبرار، دفاعًا عن المقاومة والقضية الفلسطينية والحق في مواجهة الاحتلال.

وشهدت الساحة توافد حشود غفيرة من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، وسط أجواء إيمانية ووطنية مهيبة، حيث تخللت الفعالية قراءة مجلس عزاء تلاه الشيخ علي سليم وحلقات لطم وأناشيد من وحي المناسبة.

وشارك في الفعالية حشد شعبي كبير، مؤكدًا استمرار الالتزام بخط المقاومة والثبات على نهج الشهداء، وتجديد العهد في الحفاظ على القيم والمبادئ التي جسدها السيد الشهيد.

وجدد المشاركون العهد والوفاء لدماء السيد نصر الله، مؤكدين التمسك بخط المقاومة وحماية إرث الشهيد القائد، إلى جانب التأكيد على دعم المقاومة في غزة، والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.

