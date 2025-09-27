خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي طرابلس تحيي ذكرى السيدين الشهيدين.. قادة المقاومة مدرسةٌ في العزّ والنصر

سركيس لـ"العهد": السيد نصر الله سيظّل شعلةً مضاءةً في قلوبنا

2025-09-27 09:11
33

في ذكرى شهادة سيد شهداء الأمة؛ سماحة السيد حسن نصر الله، أكَّد المدرب الرياضي غسان سركيس، أنَّه من عشاق سماحته، مشيرًا إلى أنَّ الحزن بدأ من لحظة الاستهداف إلى اليوم، معربًا عن شعوره بالأسى والحزن.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، قال سركيس: "تعلمنا من السيد الكثير من الدروس، أحدها أن الشهادة في سبيل قضية شريفة كهذه هي وسام وإنجاز كبير، بسببه دخل السيد نصر الله الجنة كما كان يتمنى".

وأعرب عن حبه وافتقاده للسيّد الشهيد، مؤكدًا أنه سيظّل شعلةً مضاءةً في قلوب الجميع، وختم كلامه متوجهًا لسماحته بالقول: "ستبقى في قلوبنا للأبد".

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله إنا على العهد
