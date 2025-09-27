Your browser does not support the video tag.

في ذكرى شهادة سيد شهداء الأمة؛ سماحة السيد حسن نصر الله، أكَّد المدرب الرياضي غسان سركيس، أنَّه من عشاق سماحته، مشيرًا إلى أنَّ الحزن بدأ من لحظة الاستهداف إلى اليوم، معربًا عن شعوره بالأسى والحزن.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، قال سركيس: "تعلمنا من السيد الكثير من الدروس، أحدها أن الشهادة في سبيل قضية شريفة كهذه هي وسام وإنجاز كبير، بسببه دخل السيد نصر الله الجنة كما كان يتمنى".

وأعرب عن حبه وافتقاده للسيّد الشهيد، مؤكدًا أنه سيظّل شعلةً مضاءةً في قلوب الجميع، وختم كلامه متوجهًا لسماحته بالقول: "ستبقى في قلوبنا للأبد".

الكلمات المفتاحية