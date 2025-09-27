خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الشهيد نصر الله وتدشين المسار الإستراتيجي للمقاومة والتحرير

تحقيقات ومقابلات

تحقيقات ومقابلات

السيدان الشهيدان.. أبَوَا الفقراء والأيتام

2025-09-27 09:47
37
يوسف جابر - محرر

102 مقالاً

هي سيرة مضيئة من العطاء والرحمة، سطرها سيد شهداء الأمة؛ سماحة السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي؛ سماحة السيد هاشم صفي الدين، في خدمة عيال الله، يحكي بعضها المدير العام لجمعية الإمداد؛ الحاج محمد برجاوي، فيُشير إلى رعايتهما الأبوية لعوائل الفقراء والأيتام المنتسبين للجمعية، وحرصهما الشديد على ألَّا يبيت جائعٌ بين هؤلاء، ولا يشعر أحد منهم بالعزلة أو الحرمان.

ويضيف الحاج برجاوي، في حديثه لموقع "العهد" الإخباري، أن السيد نصر الله كان من المؤسسين الذين وُضعت أسماؤهم في الوثائق التأسيسية للجمعية، ما يدل على عمق التزامه بهذا النهج الإنساني منذ البدايات، أما السيد صفي الدين فكان المتابع المباشر بعد غياب سماحة السيد نصر الله؛ بسبب الظروف الأمنية بعد حرب تموز 2006، وهو بدوره العامل بإخلاص في خدمة هؤلاء الناس وراحتهم.

وبعد أن تولّى الحاج برجاوي إدارة الجمعية، توجه إليه سماحة السيد نصر الله بكلماتٍ تختصر البعد الإيماني والمسؤولية الأخلاقية التي يحملها تجاه هذه الشريحة، فقال له: "أنا أثق بك، ولكن إياك أن تطيل وقوفي يوم القيامة على الصراط".

هي كلماتٌ تختزن حجم الأمانة، وثقل المسؤولية، وصدق الانتماء للنهجِ المحمدي الأصيل، فخدمة الناس لم تكن مجرد عملٍ اجتماعي، بل عبادة يُتقنها من يريد نيل مرتبة الشهداء.
 

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
بتعرف وين تصورت هيدي الصورة؟
بتعرف وين تصورت هيدي الصورة؟
تحقيقات ومقابلات منذ 8 دقائق
السيدان الشهيدان.. أبَوَا الفقراء والأيتام
السيدان الشهيدان.. أبَوَا الفقراء والأيتام
تحقيقات ومقابلات منذ 33 دقيقة
الرئيس لحود في رسالة عبر
الرئيس لحود في رسالة عبر "العهد" : تحقّقت أمنيتك يا سيّد وستتحقّق أهدافك
تحقيقات ومقابلات منذ يومين
عن الشهيد حسن بدّاح.. رفيق درب الصفي الهاشمي
عن الشهيد حسن بدّاح.. رفيق درب الصفي الهاشمي
تحقيقات ومقابلات 2025-09-12
مقالات مرتبطة
بتعرف وين تصورت هيدي الصورة؟
بتعرف وين تصورت هيدي الصورة؟
تحقيقات ومقابلات منذ 8 دقائق
الشهيد نصر الله وتدشين المسار الإستراتيجي للمقاومة والتحرير
الشهيد نصر الله وتدشين المسار الإستراتيجي للمقاومة والتحرير
مقالات منذ 26 دقيقة
السيدان الشهيدان.. أبَوَا الفقراء والأيتام
السيدان الشهيدان.. أبَوَا الفقراء والأيتام
تحقيقات ومقابلات منذ 33 دقيقة
نصر الله وسورية: عن صوابيّة القرار الإستراتيجي
نصر الله وسورية: عن صوابيّة القرار الإستراتيجي
مقالات مختارة منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة