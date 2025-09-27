شدّد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزّة.

وخلال لقاء هو الأول لمسؤول عربي كبير مع نتنياهو منذ العدوان على قطر في 9 أيلول/سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكّد ابن زايد "على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" وشعوب المنطقة كافة إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار المستدامان"، وفق تعبيره.

وحصل هذا اللقاء، بعيد استدعاء سفير الاحتلال "الإسرائيلي" في أبو ظبي، للتعبير عن التنديد والاستنكار للعدوان "الإسرائيلي" على العاصمة القطرية، الذي استهدف قادة حركة حماس.

