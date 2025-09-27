خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

فلسطين

الاحتلال يفجّر منزل الشهيد مثنى عمرو أحد منفذَي عملية "راموت"

2025-09-27 11:21
قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  تفجّر منزل الشهيد مثنى عمرو، في بلدة القبيبة، شمال غربي القدس المحتلة، وهو أحد منفذَي عملية إطلاق النار في مستوطنة "راموت"، التي قُتل فيها 7 مستوطنين.
فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت (27 أيلول/سبتمبر 2025)، منزل عائلة الشهيد في كتائب القسّام مثنى عمرو، من بلدة القبيبة، شمال غربي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات كبيرةً من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، حيث فرضت طوقًا عسكريًا في المنطقة وأغلقت الطرق الرئيسية. كما حاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمرو، الذي صدر قرار بهدمه الاثنين الماضي.

وشرع جنود الاحتلال بأعمال حفر لجدران منزل الشهيد عمرو، قبل تفجيره.

يُذكر أنّ الشهيد مثنى عمرو ارتقى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة، برفقة الشهيد محمد طه، وذلك بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار في مستوطنة "راموت"، في الـ9 من أيلول/سبتمبر الحالي، أدت إلى مقتل 7 مستوطنين، وإصابة 20 آخرين بجروح، لتعلن كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن العملية.

