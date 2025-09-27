وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكّد لاريجاني، في مؤتمر صحافي عقده في مطار بيروت الدولي لدى وصوله، أنّ أحد أهداف هذه الزيارة هو "المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان، وفي مقدّمتهم السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين".

وأضاف لاريجاني أنّ "اليوم اتضح صدق ما كان يقوله السيد نصر الله منذ عقود، وأنّ جميع الدول قد تكون عرضةً للعدوان "الإسرائيلي""، مشيرًا إلى أنّ عدوان الاحتلال على قطر "يؤكّد صدق هذه المقولة".

وتابع أنّ "دول المنطقة تبحث اليوم عن آليات للتعاون فيما بينها من جرّاء هذه التطوّرات"، بحيث "بات سلوك الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر وضوحًا للشعوب"، مؤكّدًا أنّ "هذا نهج صحيح تدعمه إيران".

وشدد على أنّ "علاقات صداقة تاريخية تجمع الشعبين اللبناني والإيراني"، مضيفًا أنّ هذه الصداقة "تعزّزت خلال الأعوام الماضية".

ولفت لاريجاني إلى أنّ إيران "لطالما دعمت وجود حكومات قوية مقتدرة ومستقلة في لبنان"، معربًا عن تطلّع بلاده "إلى أن يسير اتجاه التطلّعات في لبنان نحو ما ينطوي على الخير والمصلحة لشعبه، ويمهّد لوجود هكذا حكومات".

وفي هذا السياق، أعلن لاريجاني أنّه من المقرّر خلال هذه الزيارة القصيرة "القيام بعدد من اللقاءات"، آملًا أن تنطوي هذه الاجتماعات "على الخير والمصلحة للجميع".

كما أكّد لاريجاني أنّ "لبنان شعب عظيم" بصغر جغرافيته، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة ولدت من الشعب اللبناني في هذه الساحة، وهو ما يعتزّ به العالم الإسلامي كله".

وتابع أن لبنان يمثل "اليوم خندقًا منيعًا وقويًا ضدّ الاحتلال "الإسرائيلي".

وأعرب عن "تفاؤله فيما يتعلق بمستقبل المنطقة"، مضيفًا أنّ ثمة "صحوةً متزايدةً في منطقتنا".



