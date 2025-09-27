خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي لاريجاني عقب لقائه بري في عين التينة: حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام "إسرائيل"

لبنان

لاريجاني من بيروت: ما كان السيد نصر الله يحذّر منه أصبح اليوم حقيقة
لبنان

لاريجاني من بيروت: ما كان السيد نصر الله يحذّر منه أصبح اليوم حقيقة

2025-09-27 13:14
64

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكّد لاريجاني، في مؤتمر صحافي عقده في مطار بيروت الدولي لدى وصوله، أنّ أحد أهداف هذه الزيارة هو "المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان، وفي مقدّمتهم السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين".

وأضاف لاريجاني أنّ "اليوم اتضح صدق ما كان يقوله السيد نصر الله منذ عقود، وأنّ جميع الدول قد تكون عرضةً للعدوان "الإسرائيلي""، مشيرًا إلى أنّ عدوان الاحتلال على قطر "يؤكّد صدق هذه المقولة".

وتابع أنّ "دول المنطقة تبحث اليوم عن آليات للتعاون فيما بينها من جرّاء هذه التطوّرات"، بحيث "بات سلوك الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر وضوحًا للشعوب"، مؤكّدًا أنّ "هذا نهج صحيح تدعمه إيران".

وشدد على أنّ "علاقات صداقة تاريخية تجمع الشعبين اللبناني والإيراني"، مضيفًا أنّ هذه الصداقة "تعزّزت خلال الأعوام الماضية". 

ولفت لاريجاني إلى أنّ إيران "لطالما دعمت وجود حكومات قوية مقتدرة ومستقلة في لبنان"، معربًا عن تطلّع بلاده "إلى أن يسير اتجاه التطلّعات في لبنان نحو ما ينطوي على الخير والمصلحة لشعبه، ويمهّد لوجود هكذا حكومات".

وفي هذا السياق، أعلن لاريجاني أنّه من المقرّر خلال هذه الزيارة القصيرة "القيام بعدد من اللقاءات"، آملًا أن تنطوي هذه الاجتماعات "على الخير والمصلحة للجميع".

كما أكّد لاريجاني أنّ "لبنان شعب عظيم" بصغر جغرافيته، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة ولدت من الشعب اللبناني في هذه الساحة، وهو ما يعتزّ به العالم الإسلامي كله".

وتابع أن لبنان يمثل "اليوم خندقًا منيعًا وقويًا ضدّ الاحتلال "الإسرائيلي".

وأعرب عن "تفاؤله فيما يتعلق بمستقبل المنطقة"، مضيفًا أنّ ثمة "صحوةً متزايدةً في منطقتنا".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله علي لاريجاني بيروت سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وأهالي حلبتا يحيون الذكرى السنوية الأولى لشهداء البلدة
حزب الله وأهالي حلبتا يحيون الذكرى السنوية الأولى لشهداء البلدة
لبنان منذ 7 دقائق
نحلة تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين باحتفال جماهيري حاشد
نحلة تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين باحتفال جماهيري حاشد
لبنان منذ 12 دقيقة
برو: شعب المقاومة حاضر في ميدان الوفاء للشهداء
برو: شعب المقاومة حاضر في ميدان الوفاء للشهداء
لبنان منذ 27 دقيقة
مهرجان في دارة كمال الخير في المنية احياءً لذكرى استشهاد السيدين
مهرجان في دارة كمال الخير في المنية احياءً لذكرى استشهاد السيدين
لبنان منذ 36 دقيقة
مقالات مرتبطة
فيديو: بغداد تحيي ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله
فيديو: بغداد تحيي ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله
عربي ودولي منذ 7 دقائق
نحلة تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين باحتفال جماهيري حاشد
نحلة تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين باحتفال جماهيري حاشد
لبنان منذ 12 دقيقة
برو: شعب المقاومة حاضر في ميدان الوفاء للشهداء
برو: شعب المقاومة حاضر في ميدان الوفاء للشهداء
لبنان منذ 27 دقيقة
أوركسترا شمس الحرية تعزف أوبريت
أوركسترا شمس الحرية تعزف أوبريت "أني أحبكم" و "وريد الأحزان"
تحقيقات ومقابلات منذ 30 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة