لبنان

برو: شعب المقاومة حاضر في ميدان الوفاء للشهداء
لبنان

برو: شعب المقاومة حاضر في ميدان الوفاء للشهداء

2025-09-27 14:28
12

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أنه لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها، فهل مصلحة لبنان تأتي من خلال المناكفات هنا وهناك؟ أم هي في تأمين أبسط احتياجات المواطن اللبناني والعمل على استراتيجية دفاع وطني تواجه التهديدات الصهيونية التي لم يعد لها حدود؟ 

كلام برو جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في بلدة زيتون الكسروانية عشية الذكرى السنوية لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار . 

وأضاف برو : "نحن أحرص الناس على القانون وعلى بعض المسؤولين في الحكومة أن يطبقوا القانون بمسؤولية وتجرد ولا أن يجروا الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى فتنة مع أبناء الوطن والمواطنين العزل".

وقال برو إن "ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد أن شعب المقاومة شعب حي وحاضر في ميدان الوفاء للشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)"، مشيرًا إلى أن "دماء السيدين الأمناء العامين لحزب الله وكل الشهداء حجة على كل شخص قدم منظومة المصالح على المنظومة القيمية". 

الكلمات المفتاحية
لبنان السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله رائد برو سيد شهداء الأمة إنا على العهد
