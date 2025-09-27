خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

نحلة تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين باحتفال جماهيري حاشد
لبنان

نحلة تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين باحتفال جماهيري حاشد

2025-09-27 14:43
11

أحيت شعبة بلدة نحلة في البقاع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أميني عام حزب الله، الشهيدين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهما)، إلى جانب شهداء البلدة، في احتفال جماهيري أقيم في حسينية الإمام المهدي (عج) وسط البلدة.

وشهد الاحتفال حضورًا كثيفًا من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

افتُتح البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمّ النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله. وقدّمت سرية من المجاهدين قسم البيعة والولاء، أعقبه كلمة قيّمة ألقاها مسؤول ملف التحضيري المركزي في حزب الله الشيخ فؤاد حنجول، تناول فيها مسيرة المقاومة منذ انطلاقتها، متوقفًا عند محطات الحرب الأخيرة على لبنان، موضحًا بعض المفاهيم المغلوطة حول طبيعة الانتصار الذي تحقق رغم التضحيات والجراح.

وتخلل الحفل عرض مرئي وثائقي أعدته اللجنة الثقافية في الشعبة، تناول سيرة حياة الشهيدين ودورهما في مسيرة المقاومة. كما أقيم مجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء، واختُتم الاحتفال بكلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها أحد أعضاء اللجنة الثقافية.

جاء هذا النشاط تأكيدًا على الوفاء لدماء القادة والشهداء، وتجديدًا للعهد بمواصلة طريق المقاومة حتّى تحقيق الأهداف.

