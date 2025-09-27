أحيا حزب الله وأهالي بلدة حلبتا والجوار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ثلة من أبناء البلدة، في احتفال حاشد أقيم بحضور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، ومدير جمعية القرآن الكريم في لبنان الشيخ طلال المسمار، إلى جانب عدد من الفعاليات الاجتماعية والحزبية، وعوائل الشهداء والأهالي.

وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة، أكد الدكتور حسين النمر أن العدو "الإسرائيلي" لا يزال يخرق القرار الدولي 1701، ويتمادى في اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية، عبر استهداف المدنيين من أطفال ونساء وأبرياء، واستمرار سياسة التوسع والاحتلال.

وتطرق النمر إلى الحملة التي طالت رفع صور الشهداء في العاصمة بيروت، مشددًا على أن بيروت كانت وستبقى عاصمة العروبة والكرامة الوطنية، ولن تخرج عن هذا السياق.

وقال إن "أهل بيروت مقاومون بالفطرة، وقدموا التضحيات الجسام في سبيل القضية الفلسطينية، ولا يمكن لأحد أن ينكر شرفهم وعزتهم وانتماءهم الوطني".

واختُتم الاحتفال بمجلس عزاء عن أرواح الشهداء، تلاه فضيلة الشيخ طلال المسمار، كما تم تقديم درع تكريمي لوالد مفقود الأثر الشيخ عدنان سيف الدين، عربون وفاء وتقدير.

