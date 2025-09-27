خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي لقاء سياسي في تمنين التحتا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين

لبنان

حزب الله وأهالي حلبتا يحيون الذكرى السنوية الأولى لشهداء البلدة
لبنان

حزب الله وأهالي حلبتا يحيون الذكرى السنوية الأولى لشهداء البلدة

2025-09-27 14:48
43

أحيا حزب الله وأهالي بلدة حلبتا والجوار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ثلة من أبناء البلدة، في احتفال حاشد أقيم بحضور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، ومدير جمعية القرآن الكريم في لبنان الشيخ طلال المسمار، إلى جانب عدد من الفعاليات الاجتماعية والحزبية، وعوائل الشهداء والأهالي.

وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة، أكد الدكتور حسين النمر أن العدو "الإسرائيلي" لا يزال يخرق القرار الدولي 1701، ويتمادى في اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية، عبر استهداف المدنيين من أطفال ونساء وأبرياء، واستمرار سياسة التوسع والاحتلال.

وتطرق النمر إلى الحملة التي طالت رفع صور الشهداء في العاصمة بيروت، مشددًا على أن بيروت كانت وستبقى عاصمة العروبة والكرامة الوطنية، ولن تخرج عن هذا السياق. 

وقال إن "أهل بيروت مقاومون بالفطرة، وقدموا التضحيات الجسام في سبيل القضية الفلسطينية، ولا يمكن لأحد أن ينكر شرفهم وعزتهم وانتماءهم الوطني".

واختُتم الاحتفال بمجلس عزاء عن أرواح الشهداء، تلاه فضيلة الشيخ طلال المسمار، كما تم تقديم درع تكريمي لوالد مفقود الأثر الشيخ عدنان سيف الدين، عربون وفاء وتقدير.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| حزب ينظم وقفة على مدخل اقليم التفاح احياء لذكرى استشهاد السيدين
بالصور| حزب ينظم وقفة على مدخل اقليم التفاح احياء لذكرى استشهاد السيدين
لبنان منذ دقيقتين
فيديو| احياء ذكرى استشهاد السيدين في دارة كمال الخير في المنية
فيديو| احياء ذكرى استشهاد السيدين في دارة كمال الخير في المنية
لبنان منذ 6 دقائق
بالصور| إحياء حاشد في الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله في مرقده الشريف
بالصور| إحياء حاشد في الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله في مرقده الشريف
لبنان منذ 53 دقيقة
الشيخ قاسم: تعافينا وحاضرون لأيِّ دفاع في مواجهة العدو.. وإنا على العهد يا نصر الله
الشيخ قاسم: تعافينا وحاضرون لأيِّ دفاع في مواجهة العدو.. وإنا على العهد يا نصر الله
لبنان منذ 54 دقيقة
مقالات مرتبطة
فيديو| شاهين المقاومة
فيديو| شاهين المقاومة
لبنان منذ ساعتين
عز الدين:  بيروت ستبقى وطنًا للجميع محافظة على هويتها الوطنية والعربية
عز الدين:  بيروت ستبقى وطنًا للجميع محافظة على هويتها الوطنية والعربية
لبنان منذ 3 ساعات
فيديو: في ليلة العروج .. شعب
فيديو: في ليلة العروج .. شعب "السيد" يجدد له العهد
لبنان منذ 3 ساعات
لقاء سياسي في تمنين التحتا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين
لقاء سياسي في تمنين التحتا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة