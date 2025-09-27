خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي مايا خوري لـ"العهد": "اشتقنا لرفعة اصبعك لي كانت مهدّاية الكوكب كله" 

لبنان

لقاء سياسي في تمنين التحتا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين
لبنان

لقاء سياسي في تمنين التحتا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين

2025-09-27 15:02
39

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله ورفيقه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، وبدء معركة "أولي البأس"، نظّمت العلاقات العامة في حزب الله - البقاع لقاءً سياسيًا في بلدة تمنين التحتا، في منزل مسؤول العلاقات الدكتور أحمد ريا، بحضور فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية وبلدية.

تحدّث في اللقاء العميد المتقاعد منير شحادة، متناولًا المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، والتحديات المتزايدة التي تواجه لبنان والمقاومة، مشددًا على أن الضغوط الداخلية والخارجية تستهدف سلب لبنان عناصر قوته، وفي مقدمتها المقاومة والوحدة الوطنية والتلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة، في محاولة لجعل لبنان بلدًا مستباحًا أمام العدو الصهيوني.

وأشار شحادة إلى أن استهداف قطر من قبل العدو "الإسرائيلي" يُعد رسالة مباشرة إلى الدول العربية بأن لا خطوط حمراء بعد اليوم، ولا معاهدات سلام ولا قواعد أميركية قادرة على تأمين الحماية، مؤكدًا أن هذه الرسائل تحمل في طياتها تهديدًا حقيقيًا للمنطقة بأسرها.

وحول موقف المقاومة من التطورات الإقليمية، أوضح شحادة أن الرسالة التي وجهها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تجاه السعودية ودول الخليج تعبّر عن رؤية المقاومة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الدول العربية كافة، مؤكدًا أنه في حال سقوط محور المقاومة، فإن باقي الدول ستكون الهدف التالي واحدة تلو الأخرى.

وختم شحادة بالتأكيد على أن المقاومة في لبنان رمّمت بنيتها وجهوزيتها، وهي مستعدة لمواجهة كل التحديات والتحولات الإقليمية المقبلة.


 

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله البقاع سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| حزب ينظم وقفة على مدخل اقليم التفاح احياء لذكرى استشهاد السيدين
بالصور| حزب ينظم وقفة على مدخل اقليم التفاح احياء لذكرى استشهاد السيدين
لبنان منذ دقيقتين
فيديو| احياء ذكرى استشهاد السيدين في دارة كمال الخير في المنية
فيديو| احياء ذكرى استشهاد السيدين في دارة كمال الخير في المنية
لبنان منذ 6 دقائق
بالصور| إحياء حاشد في الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله في مرقده الشريف
بالصور| إحياء حاشد في الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله في مرقده الشريف
لبنان منذ 53 دقيقة
الشيخ قاسم: تعافينا وحاضرون لأيِّ دفاع في مواجهة العدو.. وإنا على العهد يا نصر الله
الشيخ قاسم: تعافينا وحاضرون لأيِّ دفاع في مواجهة العدو.. وإنا على العهد يا نصر الله
لبنان منذ 54 دقيقة
مقالات مرتبطة
بالصور| حزب ينظم وقفة على مدخل اقليم التفاح احياء لذكرى استشهاد السيدين
بالصور| حزب ينظم وقفة على مدخل اقليم التفاح احياء لذكرى استشهاد السيدين
لبنان منذ دقيقتين
فيديو| احياء ذكرى استشهاد السيدين في دارة كمال الخير في المنية
فيديو| احياء ذكرى استشهاد السيدين في دارة كمال الخير في المنية
لبنان منذ 6 دقائق
كلمة الشيخ قاسم في ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين
كلمة الشيخ قاسم في ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين
كلام الأمين منذ 10 دقائق
بالصور| إحياء حاشد في الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله في مرقده الشريف
بالصور| إحياء حاشد في الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصر الله في مرقده الشريف
لبنان منذ 53 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة