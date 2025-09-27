خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
مايا خوري لـ"العهد": "اشتقنا لرفعة اصبعك لي كانت مهدّاية الكوكب كله" 

2025-09-27 15:05
68

في ذكرى شهادة سيد شهداء الأمة؛ سماحة السيد حسن نصر الله، توجهت الإعلامية مايا خوري إلى الشهيد الأسمى بكلمة من القلب قائلة: "رقم الاشتياق الذي اشتقناه لك لا تزال حيًا في داخلنا وفي ضميرنا ووجداننا، اشتقنا لصوتك وعنفوانك وكرامتك العالية ولرفعة اصبعك لي كانت مهدّاية الكوكب كله، شوقًا لا يستطيع أحد أن يعبر عنه".

وشدّدت خوري على أنَّ "السيد نصر الله لم يكن شخصًا عاديًا أو مجرد قائد، كان الأمان والكرامة والعنفوان والعزة والوطن لنا، وفعلًا كان درّة لبنان الساطعة"، وختمت بالقول: "دمك أمانة يا سماحة السيّد، ووعد أن يصنع دمك نصرًا، وإنا على العهد يا نصر الله".

لبنان السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
