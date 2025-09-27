Your browser does not support the video tag.

في ذكرى شهادة سيد شهداء الأمة؛ سماحة السيد حسن نصر الله، توجهت الإعلامية مايا خوري إلى الشهيد الأسمى بكلمة من القلب قائلة: "رقم الاشتياق الذي اشتقناه لك لا تزال حيًا في داخلنا وفي ضميرنا ووجداننا، اشتقنا لصوتك وعنفوانك وكرامتك العالية ولرفعة اصبعك لي كانت مهدّاية الكوكب كله، شوقًا لا يستطيع أحد أن يعبر عنه".

وشدّدت خوري على أنَّ "السيد نصر الله لم يكن شخصًا عاديًا أو مجرد قائد، كان الأمان والكرامة والعنفوان والعزة والوطن لنا، وفعلًا كان درّة لبنان الساطعة"، وختمت بالقول: "دمك أمانة يا سماحة السيّد، ووعد أن يصنع دمك نصرًا، وإنا على العهد يا نصر الله".

الكلمات المفتاحية