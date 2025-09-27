خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين

لبنان

الرئيس عون في ذكرى استشهاد السيدين الشهيدين: لتكن هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي
لبنان

الرئيس عون في ذكرى استشهاد السيدين الشهيدين: لتكن هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي

2025-09-27 16:04
42

 

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى أن تكون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين، مناسبة للتأكيد على  أن "حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها، لا تكون إلا بوحدة الموقف، والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة. ذلك إن الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، والتأكيد ألا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة".

وأعرب الرئيس عون عن أمله في "أن تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي، ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة. حمى الله وطننا من كل شر".

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
