كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين
18:17 |أحيي لبنان بكل مقاومته وعلى رأسها الامام موسى الصدر امام المقاومة الذي أطلق المقاومة وهي لا يمكن الا ان تستمر مع دماء سيد شهداء الأمة وكل المجاهدين الشرفاء
18:17 |أخص جمهور المقاومة وبيئتها وشعبها في لبنان وفلسطين والمنطقة أخص هؤلاء بل أتجاوز لأقول الأجنة في الأرحام وجرحى البيجر والشهداء والجرحى والأسرى وكل هؤلاء الذين شكلوا البنية الاساسية للمقاومة
18:14 |خلال سنتين لم تسطع "اسرائيل" في المضي بمشروعها في مواجهة الشعب الفلسطيني وحده فكيف اذا تكاتفت الأمة بشعوبها دولها
18:14 |نحيي ايران قيادة وشعبا واليمن العظيم قيادة وشعبا والقوات المسلحة والعراق المرجعية الشريفة والحشد الشعبي والعلماء والشعب والحكومة في نصرتهم لغزّة وفلسطين
18:12 |نبني بلدنا معا وهو لنا جميعا
18:11 |يجب ان لا نخضع بالتهديد بالحرمان من المساعدات بل أن نواجه هذا التهديد بتوجيه القدرات الى الداخل
18:11 |ندعو الى تطبيق اتفاق الطائف الذي يقول بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاجل ذلك
18:11 |ندعو الى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها ونشر الجيش اللبناني على الحدود وهذا يعني اتخاذ كافة الاجراءات بما فيها الاستعانة بالمقاومة
18:09 |على الحكومة ان تضع بند السيادة الوطنية على رأس جدول الاعمال... السيادة الوطنية هي بمنع اسرائيل من البقاء في لبنان ونشر الجيش اللبناني على الحدود ومنع اسرائيل من العدوان او الاحتلال بأي طريقة من الطرق
18:09 |لبنان واحد لجميع أبنائه ونحن نحرص على الوحدة اللبنانية الداخلية وعلينا ان نكون في خندق واحد في مواجهة العدو ونحن حاضرون لاجل نهضة لبنان
18:07 |الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق الاولويات الاربعة ايقاف العدوان وانسحاب اسرائيل واطلاق سراح الاسرى واطلاق عجلة الاعمار
18:06 |لن نسمح بنزع السلاح وسنواجه مواجهة كربلائية لاننا في معركة وجودية وبامكاننا تحقيق هذه المواجهة ان شاء الله
18:06 |المشكلة اسرائيل فهي لن تسمح باستقرار لبنان ونحن نرفض اي مشروع يصب في خدمة اسرائيل ولو ألقي عليه اللبوس الوطني
18:03 |يقولون أنهم يريدون نزع سلاح الحزب يعني يريدون نزع قوة لبنان وان يسلحوا الجيش فقط ليقاتل حزب الله ويريدون اسرائيل الكبرى والصورة أصبحت بعد كلام براك أوضح بكثير مما كانت من قبل
17:57 |من المشاهد التي دلت على قوة المقاومة الزحف الذي حصل من قبل أهلنا في الجنوب مباشرة الى القرى الحدودية ويقيمون في المكان المدمر
17:55 |هناك مشاهد دلت على قوة المقاومة وقدرتها على التعافي والاستمرار منها التشييع المليوني المهيب للسيدين نصر الله وصفي الدين
17:54 |استمرت "إسرائيل" بعدوانها بعد اتفاق وقف إطلاق النار ودعمتها الولايات المتحدة لتحقق في السياسة ما لم تحققه في الميدان
17:53 |منذ انتهاء الحرب نحن في حالة تسابق بين العدو الذي يعمل لانهاء المقاومة وبين المقاومة وجيشها وشعبها التي تسير لمنع تحقيق أهداف "اسرائيل"
17:52 |استطعنا في معركة "أولي البأس" أن نوقف اندفاعة العدو واعتبرنا أننا خضنا هذه المعركة ابتداء من 23 أيلول/سبتمبر ولمدة 64 يوماً
17:51 |كان يتوقع العدو ان نسقط لكننا استعدنا المبادرة وانتخبنا امينا عاما جديدا ورمما باستبدال قادة جدد واستمرينا بالميدان وكان اخواننا يتابعون موضوع النزوح
17:50 |واجهنا حربا عالمية بالاداة "الاسرائيلية" وبالدعم الأميركي والاوروبي.. ومستوى الحرب مستوى عال وكان الهدف هو انهاء المقاومة على طريق "اسرائيل الكبرى" في كل المنطقة
17:50 |لو حصلت الأمور من خلال اغتيال القادة وأحداث البيجر واللاسلكي وقتل الأمين العام سيد شهداء الامة والسيد الهاشمي مع مجموعة من القادة لو حصلت هذه الامور مع الدول لانهارت
17:46 |للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): أرادك السيد نصر الله إلى جانبه في مسؤولية ادارة المعركة فتسلمت معه وسام الشهادة
17:45 |للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): تحملت مسؤولية رئاسة الأركان بعد الشهيد فؤاد شكر وأكرمك الله بالشهادة مع من أحببت
17:44 |للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): كنت في سورية تدعم هذه المسيرة وشاركت في كل معركة الاسناد مع حملك مسؤولية المعاون الجهادي للسيد نصر الله
17:40 |أنت يا سيد هاشم صفي الدين اهتميت بالمجاهدين والتعبئة وقضاياهم وكانت شؤون الناس حاضرة عندك دائما
17:40 |للسيد هاشم صفي الدين: يشهد لك الحقل التربوي لعطاءاتك وكل المجالات التي فيها خدمة للناس وخاصة عوائل الشهداء
17:40 |للسيد هاشم صفي الدين: غادرتنا سريعًا لكن آثارك باقية ومستمرة والعهد مستمر ان شاء الله أيها السيد الهاشمي العزيز الجليل
17:37 |هي الذكرى السنوية الأولى للسيد الهاشمي أيضًا.. كنت يا سيد عضدًا لسيد شهداء الأمة وتشاركنا الطريق على قلب رجل واحد
17:36 |أقول لك باسمي واسم اخواني واسم هذا الجمهور وكل الجمهور الذين أحبوك انا على العهد يا نصر الله
17:36 |تابعت من بعد غيابك ونهجك مستمر ونتابع ونكون حملة الامانة انا على العهد مستمرون وثابتون وحاضرون للشهادة
17:35 |أحببت الناس وأحبك الناس
17:34 |المقاومة التي نشرت هي لكل الأديان ولكل انسان على وجه الأرض وهي المجاهد والجهاد والسلاح والقوة والطفل الذي ينمو على الشموخ والعائلة التي تتزود من معين الطهارة
17:33 |انت صاحب الكلمة المشهور ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات ونحن نعيش زمن الانتصارات في نفوسنا وبوجه أعدائنا
17:33 |جذّرت مقاومة منيرة ونشرت أنوارها في كل العالم وغيرت وجه المنطقة ووجهتها وامتدت هذه المقاومة الى العالم الى كل صاحب ضمير ح
17:32 |فتحت زمن الانتصارات في سنة 1993 و1996 وتحرير سنة 2000 ومواجهة عدوان تموز 2006 وتحرير الجرود 2017
17:30 |تمسكت بحبل النجاة تمده الى الاجيال ارتباطك بمدد الولاية الامام الخميني قدوة الزمان ومع الامام الخامنئي جعلتنا نعشق الولاية
17:28 |سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رحل عنا ماذا نقول في ذكراه السنوية الأولى سأتحدث عنه بثلاثة أمور أولا منطلقاته
17:27 |أحيي الحضور الذي ينتشر اليوم بين مرقد سيد شهداء الأمة في بيروت ومرقد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر ومقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي في النبي شيت
17:25 |لبنان| بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الحفل المركزي إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين ورفاقهما الشهداء
17:24 |الشيخ محسن آراكي: ثقوا أن النصر قريب ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وكونوا على ثقة أننا معكم حتى النصر
17:23 |الشيخ محسن آراكي: كونوا على ثقة أن النصر قريب وهذه رسالة الإمام الخامنئي اثبتوا على أقدامكم فإن الله وعد الصابرين بالنصر
17:20 |الشيخ محسن آراكي: يا أيتها المقاومة الفلسطينية استمري في مقاومتك والنصر آت وغزة ستنتصر والصهاينة هم الذاهبون والزائلون والمهزومون
17:18 |الشيخ محسن آراكي: يا سيدنا كن على ثقة أن هذا الشعب والمقاومة ورجالها سيمضون في دربك الى أن يتحقق النصر التام على الصهاينة والمستكبرين
17:18 |الشيخ محسن آراكي: يا سيدنا كن على ثقة أن هذا الشعب والمقاومة ورجالها سيحرروا أرض فلسطين وأن تعود القدس إلى أهلها حتى يصلي المسلمون في القدس منصورين
17:15 |الشيخ محسن آراكي: أحمل إليكم سلام سيدنا ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي
16:46 |المهرجان المركزي في مرقد سيد شهداء الأمة في جادة الإمام الخميني في بيروت وبالتزامن في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر وفي مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية