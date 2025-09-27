خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين
لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين

2025-09-27 16:18
75
18:19 |
لبيئة وأهل المقاومة: لا يمكن لأحد أن يهزمكم ومعا سننتصر ونُري الاعداء هزيمة مشروعهم
18:19 |
إنا على العهد نجددها هذا العم لنؤكد للعالم إنا على العهد
18:18 |
هذه الأرض التي رويت بهذه الدماء العظيمة ستطرد الصهاينة والاعداء ولن تكون الا لأهلها
18:17 |
أحيي لبنان بكل مقاومته وعلى رأسها الامام موسى الصدر امام المقاومة الذي أطلق المقاومة وهي لا يمكن الا ان تستمر مع دماء سيد شهداء الأمة وكل المجاهدين الشرفاء
18:17 |
التحية موصولة الى حركة أمل بقيادتها دولة الرئيس نبيه بري وكل الناس والمجاهدين
18:17 |
نحيي تونس والحراك العالمي لنصرة فلسطين والصمود في كل العالم
18:17 |
أخص جمهور المقاومة وبيئتها وشعبها في لبنان وفلسطين والمنطقة أخص هؤلاء بل أتجاوز لأقول الأجنة في الأرحام وجرحى البيجر والشهداء والجرحى والأسرى وكل هؤلاء الذين شكلوا البنية الاساسية للمقاومة
18:17 |
نحن أمام عائلة لبنانية حياتها مقاومة ورايتها مقاومة وزرعها وحصادها مقاومة
18:14 |
خلال سنتين لم تسطع "اسرائيل" في المضي بمشروعها في مواجهة الشعب الفلسطيني وحده فكيف اذا تكاتفت الأمة بشعوبها دولها
18:14 |
نحيي ايران قيادة وشعبا واليمن العظيم قيادة وشعبا والقوات المسلحة والعراق المرجعية الشريفة والحشد الشعبي والعلماء والشعب والحكومة في نصرتهم لغزّة وفلسطين
18:12 |
ندعو الى اجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها وفق القانون الحالي
18:12 |
للحكومة: ارتكبتم خطيئة عندما قررتم نزع سلاح المقاومة فصححوا هذه الخطيئة
18:12 |
نبني بلدنا معا وهو لنا جميعا
18:12 |
هم يثقبون السفينة من ناحيتهم لكنها ستغرق بالجميع
18:12 |
يريدون من الجيش اللبناني مقاتلة أهله ونحن نشد على الجيش اللبناني مقاتلة العدو ونحن معه
18:11 |
يجب ان لا نخضع بالتهديد بالحرمان من المساعدات بل أن نواجه هذا التهديد بتوجيه القدرات الى الداخل
18:11 |
ندعو الى تطبيق اتفاق الطائف الذي يقول بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاجل ذلك
18:11 |
ندعو الى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها ونشر الجيش اللبناني على الحدود وهذا يعني اتخاذ كافة الاجراءات بما فيها الاستعانة بالمقاومة
18:10 |
يجب ان يكون لبنان قويا ونترجم الاستفادة من القوة في استراتيجة الدفاع الوطني
18:10 |
يجب ان لا نخضع للتهديدات بالعدوان بل ان نواجه بالدفاع لا بالاستسلام
18:09 |
على الحكومة ان تضع بند السيادة الوطنية على رأس جدول الاعمال... السيادة الوطنية هي بمنع اسرائيل من البقاء في لبنان ونشر الجيش اللبناني على الحدود ومنع اسرائيل من العدوان او الاحتلال بأي طريقة من الطرق
18:09 |
لبنان واحد لجميع أبنائه ونحن نحرص على الوحدة اللبنانية الداخلية وعلينا ان نكون في خندق واحد في مواجهة العدو ونحن حاضرون لاجل نهضة لبنان
18:08 |
فلتقم الحكومة بواجبها ولا تلتهي بأمور قشرية أخرى وخاصة اعادة الاعمار
18:07 |
لبنان نفذ ما عليه من القرار 1701 فلتنفذ اسرائيل
18:07 |
الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق الاولويات الاربعة ايقاف العدوان وانسحاب اسرائيل واطلاق سراح الاسرى واطلاق عجلة الاعمار
18:06 |
الخطر الاسرائيلي الاميركي على لبنان خطر وجودي على المقاومة ولبنان
18:06 |
نزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب اسرائيل وتحقيق اهدافها
18:06 |
لن نسمح بنزع السلاح وسنواجه مواجهة كربلائية لاننا في معركة وجودية وبامكاننا تحقيق هذه المواجهة ان شاء الله
18:06 |
المشكلة اسرائيل فهي لن تسمح باستقرار لبنان ونحن نرفض اي مشروع يصب في خدمة اسرائيل ولو ألقي عليه اللبوس الوطني
18:03 |
يقولون أنهم يريدون نزع سلاح الحزب يعني يريدون نزع قوة لبنان وان يسلحوا الجيش فقط ليقاتل حزب الله ويريدون اسرائيل الكبرى والصورة أصبحت بعد كلام براك أوضح بكثير مما كانت من قبل
17:59 |
استطعنا أن نبقى في ساحة المواجهة ولم يستطيعوا أن يحققوا في السياسية ما لم يحققوه في الميدان
17:58 |
أقمنا مراسم ومسيرة عاشوراء بشكل كبير ومختلف عما قبل
17:58 |
حضرنا على المستوى السياسي بكل المستويات وبشكل قوي وواثق
17:58 |
كان لدينا حضور اجتماعي مهم في مساعدة الناس على المستويات كافة
17:58 |
حصل لدينا التعافي الجهادي ونحن نتقدم ونرمم وحاضرون لأي دفاع في مواجهة العدو "الاسرائيلي"
17:57 |
من المشاهد التي دلت على قوة المقاومة الزحف الذي حصل من قبل أهلنا في الجنوب مباشرة الى القرى الحدودية ويقيمون في المكان المدمر
17:57 |
خضنا الانتخابات النيابية ولفت الأمر نظر الجميع بالنجاح بالتزكية باكثر من نصف البلدات
17:57 |
قمنا بحملة ترميم وايواء ضخمة وواسعة شملت اكثر من 400 الف مسكن
17:55 |
هناك مشاهد دلت على قوة المقاومة وقدرتها على التعافي والاستمرار منها التشييع المليوني المهيب للسيدين نصر الله وصفي الدين
17:54 |
المقاومة استطاعت أن تقف على رجليها و تواجه في معركة اولي البأس و أن تستمر بعد الحرب
17:54 |
استمرت "إسرائيل" بعدوانها بعد اتفاق وقف إطلاق النار ودعمتها الولايات المتحدة لتحقق في السياسة ما لم تحققه في الميدان
17:53 |
منذ انتهاء الحرب نحن في حالة تسابق بين العدو الذي يعمل لانهاء المقاومة وبين المقاومة وجيشها وشعبها التي تسير لمنع تحقيق أهداف "اسرائيل"
17:52 |
استطعنا في معركة "أولي البأس" أن نوقف اندفاعة العدو واعتبرنا أننا خضنا هذه المعركة ابتداء من 23 أيلول/سبتمبر ولمدة 64 يوماً
17:51 |
كان يتوقع العدو ان نسقط لكننا استعدنا المبادرة وانتخبنا امينا عاما جديدا ورمما باستبدال قادة جدد واستمرينا بالميدان وكان اخواننا يتابعون موضوع النزوح
17:50 |
واجهنا حربا عالمية بالاداة "الاسرائيلية" وبالدعم الأميركي والاوروبي.. ومستوى الحرب مستوى عال وكان الهدف هو انهاء المقاومة على طريق "اسرائيل الكبرى" في كل المنطقة
17:50 |
لو حصلت الأمور من خلال اغتيال القادة وأحداث البيجر واللاسلكي وقتل الأمين العام سيد شهداء الامة والسيد الهاشمي مع مجموعة من القادة لو حصلت هذه الامور مع الدول لانهارت
17:48 |
من حق الإخوة الذين ارتقوا مع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي أن نبارك لهم نيلهم وسام الشهادة
17:48 |
واجهنا حربا عالمية بالاداة "الاسرائيلية" وبالدعم الأميركي والاوروبي.. ومستوى الحرب مستوى عال وكان الهدف هو انهاء المقاومة على طريق "اسرائيل الكبرى" في كل المنطقة
17:46 |
للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): أرادك السيد نصر الله إلى جانبه في مسؤولية ادارة المعركة فتسلمت معه وسام الشهادة
17:45 |
للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): كبرت مسؤوليتك وكنت اهلا لها
17:45 |
للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): تحملت مسؤولية رئاسة الأركان بعد الشهيد فؤاد شكر وأكرمك الله بالشهادة مع من أحببت
17:44 |
للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): كنت مع الاستشهاديين تهيئهم وتذهب معهم الى آخر المطاف
17:44 |
للشهيد الحاج علي كركي (ابو الفضل): كنت في سورية تدعم هذه المسيرة وشاركت في كل معركة الاسناد مع حملك مسؤولية المعاون الجهادي للسيد نصر الله
17:40 |
أنت يا سيد هاشم صفي الدين اهتميت بالمجاهدين والتعبئة وقضاياهم وكانت شؤون الناس حاضرة عندك دائما
17:40 |
للسيد هاشم صفي الدين: يشهد لك الحقل التربوي لعطاءاتك وكل المجالات التي فيها خدمة للناس وخاصة عوائل الشهداء
17:40 |
للسيد هاشم صفي الدين: غادرتنا سريعًا لكن آثارك باقية ومستمرة والعهد مستمر ان شاء الله أيها السيد الهاشمي العزيز الجليل
17:37 |
هي الذكرى السنوية الأولى للسيد الهاشمي أيضًا.. كنت يا سيد عضدًا لسيد شهداء الأمة وتشاركنا الطريق على قلب رجل واحد
17:36 |
أقول لك باسمي واسم اخواني واسم هذا الجمهور وكل الجمهور الذين أحبوك انا على العهد يا نصر الله
17:36 |
تابعت من بعد غيابك ونهجك مستمر ونتابع ونكون حملة الامانة انا على العهد مستمرون وثابتون وحاضرون للشهادة
17:36 |
لن نترك الساح ولن نتخلى عن السلاح وكما علمتنا ما تركتك يا حسين
17:35 |
أحببت الناس وأحبك الناس
17:34 |
المقاومة التي نشرت هي لكل الأديان ولكل انسان على وجه الأرض وهي المجاهد والجهاد والسلاح والقوة والطفل الذي ينمو على الشموخ والعائلة التي تتزود من معين الطهارة
17:34 |
نهجك خالد قتلوا جسدك فتحررت روحك واصبحت حيًا دائمًا عند الله ولن يهنأوا وانت موجود فينا
17:33 |
انت صاحب الكلمة المشهور ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات ونحن نعيش زمن الانتصارات في نفوسنا وبوجه أعدائنا
17:33 |
سكنت القلوب وتعلقت بك ولن ولم تغادرها
17:33 |
جذّرت مقاومة منيرة ونشرت أنوارها في كل العالم وغيرت وجه المنطقة ووجهتها وامتدت هذه المقاومة الى العالم الى كل صاحب ضمير ح
17:33 |
انت سيد شهداء الأمة والعالم والقائد المقاوم الأممي تلهم الأحرار في العالم
17:32 |
فتحت زمن الانتصارات في سنة 1993 و1996 وتحرير سنة 2000 ومواجهة عدوان تموز 2006 وتحرير الجرود 2017
17:31 |
زرعت فلسطين في قلوبنا فأينع الزرع مقاومة صلبة أبية
17:30 |
تمسكت بحبل النجاة تمده الى الاجيال ارتباطك بمدد الولاية الامام الخميني قدوة الزمان ومع الامام الخامنئي جعلتنا نعشق الولاية
17:30 |
جبلت مسيرة حزب الله بفكرك وروحك ودمك وهي منصورة
17:28 |
سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رحل عنا ماذا نقول في ذكراه السنوية الأولى سأتحدث عنه بثلاثة أمور أولا منطلقاته
17:28 |
سيدي رحيلك مفجع لكن نورك ساطع كنت القائد فأصبحت الملهم للقادة
17:27 |
أحيي الحضور الكريم وكل التمثيل الرسمي من كل الجهات في لبنان والخارج
17:27 |
أحيي الحضور الذي ينتشر اليوم بين مرقد سيد شهداء الأمة في بيروت ومرقد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر ومقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي في النبي شيت
17:25 |
لبنان| بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الحفل المركزي إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين ورفاقهما الشهداء
17:24 |
الشيخ محسن آراكي: نحيي الخلف الصالح لسيد شهداء الأمة المجاهد الشيخ نعيم قاسم اللهم انصره
17:24 |
الشيخ محسن آراكي: ثقوا أن النصر قريب ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وكونوا على ثقة أننا معكم حتى النصر
17:23 |
الشيخ محسن آراكي: كونوا على ثقة أن النصر قريب وهذه رسالة الإمام الخامنئي اثبتوا على أقدامكم فإن الله وعد الصابرين بالنصر
17:20 |
الشيخ محسن آراكي: يا أيتها المقاومة الفلسطينية استمري في مقاومتك والنصر آت وغزة ستنتصر والصهاينة هم الذاهبون والزائلون والمهزومون
17:19 |
الشيخ محسن آراكي: كونوا على ثقة أن النصر لكم وآتٍ آتٍ آتٍ يا شعب فلسطين
17:18 |
الشيخ محسن آراكي: يا سيدنا كن على ثقة أن هذا الشعب والمقاومة ورجالها سيمضون في دربك الى أن يتحقق النصر التام على الصهاينة والمستكبرين
17:18 |
الشيخ محسن آراكي: يا سيدنا كن على ثقة أن هذا الشعب والمقاومة ورجالها سيحرروا أرض فلسطين وأن تعود القدس إلى أهلها حتى يصلي المسلمون في القدس منصورين
17:15 |
ممثل الإمام الخامنئي الشيخ محسن آراكي يلقي كلمة الإمام الخامنئي
17:15 |
الشيخ محسن آراكي: أحمل إليكم سلام سيدنا ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي
17:15 |
الشيخ محسن آراكي: السلام عليك يا سليل الشهادة والسيادة السلام عليك يا نصر الله
17:03 |
عرض أوبريت "لا لن يموت القائد" مع المنشد الحاج علي العطار وفرقته
16:58 |
عرض نشيد "نمضي" للشيخ حسين الأكرف وفرقته
16:46 |
المهرجان المركزي في مرقد سيد شهداء الأمة في جادة الإمام الخميني في بيروت وبالتزامن في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر وفي مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية
16:42 |
عرض أوبريت "عد إلينا" للمنشد الحاج حسن حرب وفرقته
