في مشهد رمزي مؤثر، شهدت الباحة الخارجية لمقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية، السيد عباس الموسوي، مراسم رفع راية خاصة على سارية يبلغ ارتفاعها 24 مترًا، وذلك بحضور جمع غفير من الفعاليات والأهالي ومحبي خط المقاومة.

وتُجسّد الراية المرفوعة صور الشهداء القادة: السيد عباس الموسوي، السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، لتكون رمزًا جامعًا لمسيرة الجهاد والتضحية التي خاضها هؤلاء القادة في سبيل الدفاع عن الوطن والكرامة.

