الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بالصور| إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيدين في مقام السيد عباس الموسوي

لبنان

بالصور: رفع راية الشهداء الامناء في الباحة الخارجية لمقام السيد عباس الموسوي
لبنان

بالصور: رفع راية الشهداء الامناء في الباحة الخارجية لمقام السيد عباس الموسوي

2025-09-27 16:53
بلال الموسوي - مراسل

في مشهد رمزي مؤثر، شهدت الباحة الخارجية لمقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية، السيد عباس الموسوي، مراسم رفع راية خاصة على سارية يبلغ ارتفاعها 24 مترًا، وذلك بحضور جمع غفير من الفعاليات والأهالي ومحبي خط المقاومة.

وتُجسّد الراية المرفوعة صور الشهداء القادة: السيد عباس الموسوي، السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، لتكون رمزًا جامعًا لمسيرة الجهاد والتضحية التي خاضها هؤلاء القادة في سبيل الدفاع عن الوطن والكرامة.

الكلمات المفتاحية
لبنان السيد حسن نصر الله السيد عباس الموسوي سيد شهداء الأمة إنا على العهد
