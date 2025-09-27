وجَّه ممثل آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الشيخ محسن آراكي سلامًا من الإمام القائد للشعب اللبناني وجمهور المقاومة، كما وجَّه سلامًا خاصًا لسيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله.

وخلال إلقائه كلمة الإمام الخامنئي في الحفل المركزي لإحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين ورفاقهما الشهداء، قال الشيخ آراكي: "السلام عليك يا سليل الشهادة والسيادة السلام عليك يا نصر الله".

وأضاف: "يا سيدنا كن على ثقة أن هذا الشعب والمقاومة ورجالها سيمضون في دربك الى أن يتحقق النصر التام على الصهاينة والمستكبرين"، مؤكدًا أنَّ "النصر لكم وآتٍ آتٍ آتٍ يا شعب فلسطين".

وتوجّه للمقاومة الفلسطينية بالقول: "استمري في مقاومتك والنصر آت وغزة ستنتصر والصهاينة هم الذاهبون والزائلون والمهزومون".

وتابع الشيخ آراكي: "كونوا على ثقة أن النصر قريب وهذه رسالة الإمام الخامنئي اثبتوا على أقدامكم فإن الله وعد الصابرين بالنصر".

وتوجّه بالتحيّة للخلف الصالح لسيد شهداء الأمة، المجاهد الشيخ نعيم قاسم، داعيًا له بالنصر.

وختم الشيخ آراكي بالقول: "ثقوا أن النصر قريب ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وكونوا على ثقة أننا معكم حتى النصر".



