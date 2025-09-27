خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي 06:21 بتوقيت بيروت .. لحظة عروج القلوب للقاء سيد شهداء الأمة

لبنان

بالصور| إحياء فعالية لحظة عروج سيد شهداء الأمة من مختلف البلدات البقاعية
لبنان

بالصور| إحياء فعالية لحظة عروج سيد شهداء الأمة من مختلف البلدات البقاعية

2025-09-27 20:21
52
بلال الموسوي - مراسل

64 مقالاً

أحيا الأهالي في مختلف بلدات البقاع مراسم "لحظة العروج" تخليدًا لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة، حيث توقّفت الأنشطة اليومية للحظات، وارتفعت الرايات، وتُليت آيات من القرآن الكريم، تزامنًا مع بثّ المقطع التوثيقي للحظة الاستشهاد.

المحطات التي عمّت بلدات المنطقة جاءت استذكارًا لتلك اللحظة المفصلية التي ارتقى فيها القادة الشهداء، لتجدد بيئة المقاومة عهد الوفاء، ولتؤكد أن الدماء التي سُفكت ستبقى وقودًا لمسيرة الصمود والعزّة.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
