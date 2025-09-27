أحيا الأهالي في مختلف بلدات البقاع مراسم "لحظة العروج" تخليدًا لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة، حيث توقّفت الأنشطة اليومية للحظات، وارتفعت الرايات، وتُليت آيات من القرآن الكريم، تزامنًا مع بثّ المقطع التوثيقي للحظة الاستشهاد.

المحطات التي عمّت بلدات المنطقة جاءت استذكارًا لتلك اللحظة المفصلية التي ارتقى فيها القادة الشهداء، لتجدد بيئة المقاومة عهد الوفاء، ولتؤكد أن الدماء التي سُفكت ستبقى وقودًا لمسيرة الصمود والعزّة.

الكلمات المفتاحية