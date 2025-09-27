أصدرت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أبّ ‏المقاومين سماحة السيد حسن نصر الله، وقالت فيه:

في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أبّ المقاومين ومؤسّس السرايا اللبنانيّة لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" سماحة ‏السيد حسن نصر الله (قدّس سرّه)، تتوجّه السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال بتحية وفاء وإجلال إلى روحه ‏الطاهرة، مستحضرةً إرثه الجهادي والأخلاقي الذي جعل المقاومة نهجًا إنسانيًا ووطنيًا قبل أن يكون موقفًا سياسيًا‎.‎

لقد ترك أبّ المقاومين إرثًا يتجاوز اللحظة ويُبقي الفكرة حيّة: مقاومةٌ تحمل في جوهرها التضحية والانتماء ‏والمسؤوليّة، وتحوّل الأزمات إلى فرصٍ للتماسك والوعي، وتفتح الطريق أمام أجيالٍ تعرف أن الكرامة ليست ‏شعارًا بل فعلًا يوميًا‎.‎

في هذه المناسبة، تستحضر السرايا اللبنانيّة هذه القيم لا كذكرى عابرة، بل كنبضٍ متجددٍ في مسيرةٍ لا تنقطع. إنّ ‏استمرار هذا النهج، هو فعل وفاءٍ لكلّ من عبروا هذا الطريق بوعيٍ وصمت، وأثبتوا أنّ الكلمة حين تتجذّر تتحوّل ‏إلى فعل، وأنّ الفعل حين يتراكم يصبح هويّة‎.‎

إنّ السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بما تحمل من ذاكرةٍ حيّةٍ، ومسارٍ ممتدٍّ، تنظر إلى المقاومة ‏باعتبارها مساحةَ تلاقٍ ووعي، لا تُقاس بالمواسم ولا تُحاصر بالجغرافيا، بل تنبثق من صميم القيم الإنسانيّة ‏والوطنيّة العميقة، وتعيش في تفاصيل الحياة اليوميّة، أكثر مما تعيش في الشعارات‎.‎

إنّ هذه الذكرى العظيمة، ليست استدعاءً للماضي بقدر ما هي تذكيرٌ بأن الطريق لا يزال ممتدًا، وأنّ الانتماء لم ‏ينكسر، وأنّ الحلم بالمستقبل المشترك، ما زال هو ذاته الذي حمله أبّ المقاومين: وطنٌ كريم، وأمّةٌ واعية، وإنسانٌ ‏حرّ‎.‎

في ذكراك يا سيّد المقاومة، إنّا على العهد، تبقى القيم حيّة، وتبقى العزيمة ممتدّة رغم كلّ التحديّات، وتظلّ ‏المقاومة النهج الأصدق الذي يجمع بين الوفاء والكرامة والاستمرار نحو مستقبلٍ أفضل.

