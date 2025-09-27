خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
عربي ودولي

حماس: نستذكر بكلّ تقدير أدوار السيد نصر الله المشرّفة في نصرة المقاومة الفلسطينية
عربي ودولي

حماس: نستذكر بكلّ تقدير أدوار السيد نصر الله المشرّفة في نصرة المقاومة الفلسطينية

2025-09-27 22:09
28


 
قالت حركة حماس في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله "يستحضر شعبنا وكلّ قوى المقاومة في فلسطين والأحرار حول العالم يوم السَّابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الذي ارتكب فيه الكيان الصهيوني جريمة اغتيال سماحة السيّد حسن نصر الله؛ الأمين العام لحزب الله في لبنان وكوكبة من رفاقه القادة الشهداء، في محاولة لثني المقاومة اللبنانية عن مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وأضافت "نستذكر بكلّ تقدير وتثمين مواقف وأدوار سماحة السيّد المجاهد الشهيد حسن نصر الله البطولية والمشرّفة في نصرة ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية في معركتها البطولية (طوفان الأقصى) المستمرة، ونؤكّد أنَّ التضحيات الجسام للمقاومة اللبنانية ودماء أبنائها وقادتها الشهداء، قد تعانقت مع تضحيات وجهاد شعبنا، وامتزجت مع دماء أبنائه وقادته، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين".

ولفتت إلى أنَّ "الاغتيالات الغادرة والجبانة التي نفذها الكيان الصهيوني ضدّ قادة المقاومة على مرّ التاريخ لم تفلح في كسر إرادتها، وإخماد جذوة المقاومة المتجذرة فيها ضدّ العدو الصهيوني، بل جعلتها أكثر قوَّة وبأسًا وإصرارًا على التمسّك بمبادئها حتى تحقيق تطلعاتها في تحرير الأرض والمقدسات".

وختمت بالقول: "نؤكد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق الذي يواجه اليوم اعتداءات الاحتلال وعدوانه الغاشم، ونرجو له الأمن والاستقرار الدائم. وندعو الدول العربية والإسلامية إلى مساندته وإسناده في هذه المرحلة الحساسة، وتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المتكرر على أرضه وشعبه، بما يرسّخ وحدة الموقف العربي في دعم قضايا أمتنا العادلة".

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
