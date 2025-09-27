خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت

لبنان

لبنان

فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  

2025-09-27 22:26
42
علي شبيب - مراسل

22 مقالاً

في مشهد وطني وروحي استثنائي امتدت خيوط الوفاء والعهد من البقاع الغربي إلى صيدا والنبطية، ومن الزهراني وإقليم التفاح إلى الشقيف وجبشيت، حيث غصّت الساحات والطرقات بآلاف المُشاركين من بيئة المقاومة رافعين رايات الولاء ومجددين العهد على المضي في درب الشهداء.

أكثر من تسعين بلدة لبّت النداء في تظاهرات ووقفات وفعاليات حملت طابعاً وجدانيّاً عميقاً تزيّنت بوهج الشموع التي أضاءها الأهالي، وبالأعلام والرايات التي رفرفت عالياً إلى جانب المضائف المنتشرة على حبّ السيد لتشكل مع هتافات الحشود لوحة جماعية من الإصرار والانتماء لنهج السيدين الشهيدين. وفي كل زاوية ارتفعت الأصوات المدوية مرددة شعارات المقاومة معلنة أن درب الجهاد والتضحية باقٍ ما بقيت التحديات وما دامت الأرض تنبض بالكرامة.

المشاركة الشعبية الواسعة لم تقتصر على الرجال والشباب بل ضمّت النساء والأطفال إلى جانب كبار السن في صورة جامعة تُظهر كيف تحوّل خيار المقاومة إلى هوية راسخة نتوارثها جيلًا بعد جيل، فكانت القرى والبلدات أشبه بجسدٍ واحد وقلبٍ واحد يعبّر عن إرادة لا تلين وعن التزام لا تزعزعه ريح ولا تغيّره الأيام، والعهدُ سيّد شهداء الأمة بأننا سنكمل الدرب.. ماضون، مستمرون على خطّ الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. 

هو عهد ثابت لا يزول، والمقاومةُ بالنسبة لشعب السيّد ليست خياراً سياسياً عابراً بل قدرَ أمة.. ورايةَ عزّ.. ومصيرًا لا رجوع عنه.. فهي الحاضر الذي يصون الكرامة.. والمستقبل الذي يضيء دربهم لتبقى دائماً خيارهم الأبدي وما بدّلوا تبديلا..

لبنان السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
