خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله

لبنان

بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
لبنان

بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت

2025-09-27 22:58
43
بلال الموسوي - مراسل

65 مقالاً

أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض) في بلدة النبي شيت. وشهد الاحتفال حضورًا واسعًا من مختلف مناطق البقاع، تقدّمه فعاليات دينية وحزبية واجتماعية، وحشود من الأهالي ومحبي نهج المقاومة.

الاحتفال شكّل محطة عهد ووفاء للقادة الشهداء، ورسالة بأن دماءهم ستبقى منارة للأجيال حتى تحقيق النصر الكامل.

وشهد الاحتفال حضورًا واسعًا من مختلف مناطق البقاع، تقدّمه فعاليات دينية وحزبية واجتماعية، وحشود من الأهالي ومحبي نهج المقاومة.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله النبي شيت سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
"لحظة العروج".. فيلم يوثق تفاعل محبي السيد
لبنان منذ ساعة
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
لبنان منذ ساعتين
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
لبنان منذ ساعتين
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
"لحظة العروج".. فيلم يوثق تفاعل محبي السيد
لبنان منذ ساعة
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
لبنان منذ ساعتين
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
لبنان منذ ساعتين
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة