أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض) في بلدة النبي شيت. وشهد الاحتفال حضورًا واسعًا من مختلف مناطق البقاع، تقدّمه فعاليات دينية وحزبية واجتماعية، وحشود من الأهالي ومحبي نهج المقاومة.

الاحتفال شكّل محطة عهد ووفاء للقادة الشهداء، ورسالة بأن دماءهم ستبقى منارة للأجيال حتى تحقيق النصر الكامل.

