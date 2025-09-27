خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

لبنان

"لحظة العروج".. فيلم يوثق تفاعل محبي السيد

2025-09-27 23:44
23

في الذكرى السنوية الأولى لعروج سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، أحيا اللبنانيون المناسبة في عدد من المناطق اللبنانية، باحتفالات مركزية وتجمعات شعبية وفعاليات رمزية استحضرت فيها سيرة القائد الشاهد وشخصيته الجهادية والروحية.

وتزامنًا مع موعد استشهاده قبل عام، شارك المواطنون من منازلهم ومن داخل سياراتهم في الفعالية المركزية، التي تخللتها عرض فيلم وثائقي بعنوان "لحظة العروج" والذي يوثق تفاعل المحبين وتأثرهم لحظة إعلان خبر استشهاد القائد العظيم.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
"لحظة العروج".. فيلم يوثق تفاعل محبي السيد
لبنان منذ ساعة
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
لبنان منذ ساعتين
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
لبنان منذ ساعتين
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
"لحظة العروج".. فيلم يوثق تفاعل محبي السيد
لبنان منذ ساعة
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
تُعرض للمرة الأولى... مجموعة من الصور لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله
لبنان منذ ساعتين
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
بالصور| إحياء ذكرى استشهاد السيدين في مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت
لبنان منذ ساعتين
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
فعالية لحظة العروج في منطقة جبل عامل الثانية تفيض بالوفاء لسيّد شهداء الأمة  
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة