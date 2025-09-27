Your browser does not support the video tag.

في الذكرى السنوية الأولى لعروج سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، أحيا اللبنانيون المناسبة في عدد من المناطق اللبنانية، باحتفالات مركزية وتجمعات شعبية وفعاليات رمزية استحضرت فيها سيرة القائد الشاهد وشخصيته الجهادية والروحية.

وتزامنًا مع موعد استشهاده قبل عام، شارك المواطنون من منازلهم ومن داخل سياراتهم في الفعالية المركزية، التي تخللتها عرض فيلم وثائقي بعنوان "لحظة العروج" والذي يوثق تفاعل المحبين وتأثرهم لحظة إعلان خبر استشهاد القائد العظيم.

